Fernández (PP) cree que Illa se ha "destapado" al abrirse a pactar con Junts

El candidato del PP a las elecciones catalanas, Alejandro Fernández, ha criticado que el candidato socialista, Salvador Illa, se haya abierto a pactar con Junts tras las elecciones del 12 de mayo, y cree que se ha "destapado". "Illa está demostrando que además de haber resucitado de la mano de Pedro Sánchez el 'procés', lo quieren continuar", ha declarado en una atención a los medios en Sant Joan Despí (Barcelona), junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el marco de la campaña electoral catalana. Ha asegurado que con los socialistas no contarán con los populares "para una operación de esas características". "MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA" Asimismo, ha criticado el sistema educativo en Cataluña y lo ha comparado con el de Castilla y León, donde no hay "manipulación ideológica de ninguna índole" que contamine el debate escolar y las asignaturas que se imparten. "Si priorizas el gasto en el proceso separatista, luego no tienes recursos para dotar de los equipamientos adecuados a los escolares en Cataluña", ha lamentado. Por ello, ha prometido que desde el PP se van a "inspirar en Castilla y León para mejorar el sistema educativo de Cataluña".