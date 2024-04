Robles pide a Podemos dejar la "demagogia" y subraya que el objetivo del incremento del gasto en Defensa es la disuasión

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado este miércoles a Podemos que deje la "demagogia" al abordar el presupuesto que se destina a gasto militar, cuyo objetivo, ha hecho hincapié, es la disuasión. En una interpelación en el Congreso, el portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha criticado al Gobierno por aprobar la inversión de 1.130 millones en gasto militar, pues considera erróneo que la partida se haya aprobado en el Consejo de Ministros y no mediante un debate presupuestario en la Cámara Baja, donde puedan pronunciarse los representantes de la ciudadanía. Pero, además, el diputado 'morado' ha asegurado que las cifras del gasto militar en España son superiores a las que ofrece el Ejecutivo y que los beneficiarios de esta inversión son las empresas armamentísticas. Lanzando un dardo a la ministra de Sanidad, Mónica García, de Sumar, que dijo que el gasto en Defensa es "bajo", ha asegurado que la información "no es correcta". Sánchez Serna sostiene que, para calcular la inversión en este ámbito, no hay que mirar únicamente el presupuesto del Ministerio de Defensa, sino fijarse en "otras partidas de otros ministerios" que acaban en las Fuerzas Armadas, pero no van destinados a la mejora de la situación de los militares, lo que le lleva a la conclusión de que la inversión real en Defensa es del 1,5% del PIB y no del 1,2% que dice el Ejecutivo. "El Gobierno hace trampas con la contabilidad para evitar un escándalo en la opinión pública y, al mismo tiempo, enriquecer más a los fabricantes de armas y oculta sistemáticamente buena parte del gasto militar en partidas opacas de otros ministerios", ha sostenido. RETÓRICA ORWELLIANA También ha criticado al Gobierno por utilizar una "retórica orwelliana" cuando habla de que "invertir en Defensa es invertir en paz" cuando, a su juicio, se eleva el gasto militar para "apoyar todos los planes bélicos de Estados Unidos". "Los señores de la guerra están decididos a redoblarla, más armas, más bombas y cuanto más destructivas, mejor", ha lamentado, antes de hacer hincapié en que "gastar más en armas no es trabajar para la paz, es trabajar para la guerra". De su lado, Robles, que ha querido remarcar el compromiso del Gobierno con la paz, ha pedido a Podemos abandonar la "demagogia" sobre este asunto porque "quien inicia las guerras como la de Ucrania es (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin". "Espero que ustedes no miren para otro lado", ha añadido la titular del departamento. De forma paralela, ha hecho un repaso del complejo contexto internacional actual y, negando ser "alarmista", ha defendido el incremento del gasto militar para aumentar la seguridad de la ciudadanía y disuadir "a los que no comparten el concepto de democracia". Robles ha pedido reforzar la industria, la seguridad y que las Fuerzas Armadas española sean "modernas" y "estén preparadas". Además, ha resaltado que la inversión en Defensa también refuerza el tejido empresarial español. "La industria de Defensa española ha aportado 17.300 millones, el 1,31%, al PIB y ha creado más de 210.000 empleos directos e indirectos de alta cualificación", ha expuesto. Así, ha animado a Podemos a visitar Ferrol, Asturias, Sevilla o Cartagena, donde esta industria es importante para la creación de puestos de trabajo. ALARMISMO DE DEFENSA En los mismos términos ha respondido la ministra a una pregunta en la sesión de control al Gobierno formulada por el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, que le ha requerido sobre si el aumento de la inversión está relacionado con "algún dato que se desconozca" relacionado con el "alarmismo" de sus declaraciones sobre la "amenaza" que supone Rusia. Iñarritu también ha sugerido que la subida puede estar relacionada con la reunión que mantuvo recientemente el presidente, Pedro Sánchez, con representantes de la industria de la Defensa, pero Robles se ha limitado a recalcar que "invertir en Defensa es invertir en paz, seguridad, libertad y puestos de trabajo".