Mazón, sobre la misiva de Sánchez: "Me suena más a una carta en la manga que a una de amor, pero veremos qué ocurre"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que la misiva del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se plantea su continuidad en el Ejecutivo le "suena más a una carta en la manga que a una de amor", al tiempo que ha considerado que el PP "lo mínimo que puede hacer" es exigir explicaciones y responsabilidad política sobre lo que ocurre en el "entorno" y el "corazón" del Palacio de la Moncloa. "Pero veremos qué ocurre", ha puntualizado. "Desgraciadamente, estamos demasiado acostumbrados, ya que lo hemos visto demasiadas veces, a efectos sorpresa y a querer cambiar el ritmo de las cosas", ha expuesto el jefe del Consell, en referencia a Sánchez, durante su intervención en el I 'Encuentro entre líderes' organizado por OKDiario y celebrado este miércoles en Madrid, en el que ha participado junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Para Mazón, la misiva emitida por el presidente del Gobierno es "una especie de un nuevo globo sonda" o de una "nueva operación insondable" para "tenernos a todos en vilo" y que "se hable ahora de esto, y quizá también del amor". En cualquier caso, ha asegurado ser "muy respetuoso con lo que pasa dentro de una casa" y ha advertido de que en esas cuestiones "no debemos de entrar ninguno". Sin embargo, el 'president' de la Generalitat ha defendido que el PP "va a tener que seguir fiscalizando" las "enormes dudas que hay ahora mismo sobre todo esto que está pasando en el entorno y el corazón, nunca mejor dicho, de la Moncloa", porque sobre esta cuestión concreta "estamos hablando del dinero de los españoles". En esta línea, ha defendido que precisamente la fiscalización al Gobierno es "una de las principales labores" de la oposición y ha considerado que, si el PP no lo hiciera, "no estaría cumpliendo con su obligación democrática". De cualquier forma, Mazón ha insistido en que los españoles "tienen derecho a saber qué pasa con su dinero". "Eso no significa más que lo que significa", ha puntualizado el dirigente autonómico, que ha subrayado: "No creo yo que haya sido el PP el que ha establecido una línea absolutamente injusta de responsabilidad política, de asunción de culpas ni de señalar con el dedo". Por todo ello, ha señalado que las "exigencias de explicaciones y de responsabilidad política" es "lo mínimo" que puede hacer el PP sobre los asuntos del presidente del Gobierno. "A partir de ahí, lo de la carta me suena más a una carta en la manga más que una de amor, pero veremos qué es lo que ocurre", ha continuado.