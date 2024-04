UPL muestra su rechazo a los actos de Villalar y reivindica la autonomía de la Región Leonesa

Unión del Pueblo Leonés (UPL), en el Día de Castilla y León, ha realizado en la capital salmantina un acto en el que la formación regionalista ha trasladado su malestar por "la ocurrencia de trasladar a León, Zamora y Salamanca la fiesta de Villalar", reivindicando asimismo la necesidad de una comunidad autónoma de la Región Leonesa. Y es que, según ha indicado el secretario provincial de los leonesistas en Salamanca, Luis García, la "descentralización" de la fiesta del Día de Castilla y León ha sido "un fracaso" por parte de la Junta en las provincias de la Región Leonesa, y ha lamentado que "se ha gastado más de medio millón de euros del presupuesto en adoctrinamiento", apuntando que "que hay partidas presupuestarias que sí que necesitarían esas inversiones, como por ejemplo la sanidad rural o la educación". En la misma línea, el presidente de Unión del Pueblo Leonés, el salmantino Carlos Javier Salgado, ha declarado que "es un despropósito que se gasten miles de euros en intentar crear una identidad a la comunidad autónoma que en Salamanca, Zamora y León no existe", al tiempo que considera que "es un despilfarro absurdo que no lleva a ningún sitio". "Si lo que quieren es descentralizar algo, no debería ser una fiesta en la que no creemos, sino que tienen que descentralizar las sedes y consejerías de la Junta, que están prácticamente todas en la ciudad de Valladolid", ha denunciado Salgado. El presidente de los leonesistas ha señalado que "esa falta de arraigo que hay se da por el hecho de que hay dos regiones diferentes dentro de una misma Comunidad autónoma, cosa que es absurda si se tiene en cuenta el artículo 2 de la Constitución, que reconoce a las regiones el derecho a ser comunidades autónomas". Por último, Salgado ha remarcado además que "la evolución socioeconómica en Salamanca, Zamora y León dentro de la comunidad autónoma de Castilla y León es malísima" y, por tanto, creen que no tiene sentido ninguno seguir en ella. Por ello, ha reivindicado el objetivo de UPL de que se cree una comunidad autónoma de la Región Leonesa.