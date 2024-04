Page se alegra de que Bildu no ganara las elecciones y ensalza que el PSOE vaya a dar "estabilidad" al País Vasco

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha mostrado su alegría por el hecho de que Bildu no haya ganado las elecciones en el País Vasco pese a empatar en escaños con el Partido Nacionalista Vasco, apuntando que en todo caso "es bastante duro que haya subido tanto" pese a ser "esclava de la violencia" de la banda terrorista ETA. En un encuentro informativo impulsado por el medio encastillalamancha.es, García-Page se felicita igualmente por el hecho de que en esa tierra "pueda seguir habiendo una estabilidad que va a aportar precisamente el Partido Socialista en Euskadi". Tras vincular el resultado de los socialistas vascos a su candidato, Eneko Andueza, ha querido dejar claro que "tuvo valentía en esta campaña para dejar claro, más allá de lo que pasara en Madrid, que no era complaciente con Bildu, que era lo contrario". Una "campaña valiente" que "ha significado un plus" que ahora "podrá traducirse en estabilidad" en el País Vasco, una estabilidad que ahora desea en Cataluña, complementándola además con "previsibilidad y certidumbre". Y es que Cataluña "necesita a marchas forzadas certidumbre, no precipicios, porque además su certidumbre es la certidumbre del conjunto". Para conseguirla, "es importante que se despeje ese precipicio en el que algunos, los independentistas más irredentos, quieren llevar a una comunidad tan potente, tan envidiable, tan admirable". "Me gustaría sinceramente que las cosas puedan ir en la dirección del sentido común, sentido común en la doble acepción, en lo que tiene de común y lo que tiene de sensato", ha zanjado García-Page.