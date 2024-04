Illa asegura que Sanidad compró el material anticovid a la mitad de precio que la Comunidad de Madrid

El que fuera ministro de Sanidad durante los meses de la pandemia de coronavirus, el socialista Salvador Illa, ha asegurado este lunes en el Congreso que el Ministerio de Sanidad compró el material anticovid a un precio la mitad de barato que lo pagado por la Comunidad de Madrid, gobernada por la 'popular' Isabel Díaz Ayuso. En la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia, y a instancias del portavoz socialista Juan Antonio González Gracia, el exministro ha hecho una comparativa de precios entre lo pagado por Sanidad y por la Comunidad de Madrid. Según ha dicho, el Ministerio de Sanidad compró las mascarillas quirúrgicas a una media de 0,42 euros la unidad, mientras que la de Comunidad de Madrid pagó una media ponderada 0,82 euros, e incluso cuando se puso como precio máximo de venta al público de 0,96 euros por unidad, Madrid hizo compras por encima de ese tope para atender a la demanda. En mascarillas FFP2, el Ministerio y el INGESA compraron la unidad a una media de 2,23 euros, mientras el precio medio de Madrid fue de 4,91 euros. En guantes de nitrilo, Sanidad pagó en marzo y abril una media de 0,06 euros la unidad, mientras que la Comunidad, de mayo a octubre, "a pesar de la mejora de la situación", llegó a pagar 13 céntimos, "más del doble". PARA QUE TODOS SE MIREN AL ESPEJO DE LA REALIDAD "Pero yo nunca he usado esto, nunca. Ni hice ningún reproche, ni lo hago ahora. Describo una situación --ha añadido--. Simplemente lo pongo de manifiesto para que todos nos miremos ante el espejo de aquellos días que fueron terribles". A su juicio, en aquel momento todos los responsables sanitarios hicieron lo mejor que pudieron para traer material de donde fuera, que era del mercado asiático. "Y lo prioritario no era comprar barato", ha recalcado. El PSOE quería poner de manifiesto esta comparación después de que el portavoz del PP, Elías Bendodo, hubiera dicho unos minutos antes que Sanidad "pagó un 30% más por el mismo respirador que la Comunidad de Madrid". "Usted pagó 7.260 por cada respirador y, once días después, la Comunidad de Madrid compró los mismos respiradores a 5.620 euros", ha apostillado, deduciendo que hubo "ocho millones de euros en comisiones", algo que Illa ha negado tajante. El hecho de que el PSOE hubiera forzado esa comparativa y que el ministro tuviera preparada la respuesta y por escrito ha llamado la atención al portavoz de Vox, Carlos Flores, quien ha preguntado si todo estaba preparado. PURO TEATRO "Entendía que estábamos en una comisión de investigación, en donde se supone que intentamos dilucidar la verdad, y no en una obra de teatro en donde uno recita un papel y el otro recita el otro, en donde cada uno de los actores sabe perfectamente cuál va a ser la parte del libreto que va a leer el otro y en qué momento le va a dar pie para su intervención", ha comentado. En su comparecencia, Illa también ha dicho que las comunidades autónomas no necesitaban el permiso del Ministerio de Sanidad para hacer compras de material anticovid, y de hecho el Gobierno aprobó un fondo especial de 1.000 millones para atender los gastos de las comunidades, de los que 300 millones fueron transferidos directamente a los gobiernos autonómicos para atender sus necesidades. "Se hizo una compra centralizada para ayudar a las comunidades, no para sustituir las compras de las comunidades autónomas, ni impedir mucho menos que compraran --ha expuesto--. Otra cosa bien distinta es que las comunidades autónomas, como todos, tuvieran dificultad para adquirir material sanitario y que, en algunos casos, algunos pensaran que era una buena cosa mirar para otro lado".