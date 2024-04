Cabildo de Tenerife apoya cobrar por los espacios naturales y defiende una revisión del modelo turístico

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado este lunes que las manifestaciones masivas del pasado sábado son un "punto de inflexión" para abordar cambios en el modelo turístico en el archipiélago de tal forma que se ha mostrado partidaria de empezar a cobrar a los turistas por el acceso a los espacios naturales. "Como presidenta del Cabildo entiendo el mensaje de las personas, de las miles de personas que se manifestaron el sábado pasado y también de muchas otras que no habiendo ido a la manifestación, comparten la misma preocupación", ha destacado en una entrevista concedida a 'Radio Club Tenerife' y recogida por Europa Press. Dávila ha propuesto que la tasa por cobrar en los espacios naturales sea "finalista" y sirva para su mantenimiento y mejora poniendo como ejemplo el Parque Nacional del Teide, el caserío Masca o la Reserva de la Biosfera de Anaga. La presidenta ha dicho que el modelo turístico de Canarias "fue exitoso hace 50 años" porque "sacó a esta tierra de ser una sociedad rural, empobrecida, pues la gente se tenía que ir a trabajar fuera" y ahora, en cambio, "la gente, los jóvenes, no encuentran oportunidades y quienes tienen talento y se han preparado no tienen oportunidades aquí y también se tienen que ir". En ese sentido ha dicho que el modelo turístico "merece una revisión" para que "se integre mucho mejor" y deje "beneficios" a toda la sociedad, y debe empezar también por el aumento de los salarios de los trabajadores del subsector. "Todos tenemos la sensación de que nuestros hijos van a vivir peor de lo que vivieron nuestros padres, yo creo que ese es el objetivo de cualquier modelo económico que sirva a la sociedad a la que tiene que dar respuesta", ha indicado. Sobre la posibilidad de reducir el número de turistas ha indicado que hay que "preservar y proteger" un territorio "que es limitado" con posibles medidas jurídicas y fiscales y así empezar a caminar hacia un turismo que "regenere" y que sea "consciente de que no está en un resort, que Tenerife no es un parque temático". En esa línea ha señalado en un primer momento se defendía que había que acabar con el "todo incluido" pero el problema es que "hay turistas por todos lados y ejercen una presión" sobre los espacios naturales. Además ha indicado que "no hay que hablar solamente del turismo" sino también del incremento demográfico, especialmente en Tenerife, y ahí ha resaltado que hay que escuchar a los expertos y esperar por el resultado de la conferencia de presidentes de cabildos convocada por el presidente canario, Fernando Clavijo, para el próximo 30 de abril. En su opinión, cree que ahí hay que "fijar una hoja de ruta" para desarrollar un modelo económico "mucho más sostenible" y diversificado. Cuestionada por la falta de capacidad del tranvía para trasladar a los manifestantes del pasado sábado la presidenta ha "lamentado muchísimo" la situación porque siempre se refuerzan las plazas en caso de eventos masivos y desconoce si en esta edición se hicieron las previsiones.