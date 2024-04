Una manifestación en Pamplona reclama parar el "genocidio" en Gaza y la ruptura de relaciones con Israel

Cientos de personas, alrededor de 3.500 según la Delegación del Gobierno, han vuelto a las calles este domingo en Pamplona para reclamar el fin del "genocidio" en Gaza, un alto el fuego "inmediato y permanente", y que el Gobierno de España rompa relaciones diplomáticas y comerciales con Israel. La protesta, convocada por la plataforma 'Yala, Nafarroa con Palestina', ha salido desde la plaza de Europa pasadas las doce del mediodía. Un zanpantzar ha abierto la marcha haciendo sonar sus cencerros seguido por un grupo de mujeres que portaban carteles con el mapa de Palestina y el mensaje 'Volveremos', acompañados por un grupo de personas que portaban figuras con la forma de llaves. Detrás continuaban el resto de manifestantes, muchos de ellos con banderas de Palestina, precedidos por una pancarta con el lema 'Paremos el genocidio en Palestina'. A lo largo del recorrido se han coreado consignas como 'Estado sionista, estado terrorista', 'Las tierras robadas serán recuperadas', 'Boicot Israel' o 'Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel'. Entre los asistentes se ha podido ver a la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro; la diputada de EH Bildu en el Congreso Bel Pozueta, el parlamentario de Contigo-Zurekin Miguel Garrido, o el director gerente de Euskarabidea-Instituto Navarro del Euskera, Jabi Arakama. En declaraciones a los medios de comunicación, Maitane Melero, portavoz de 'Yala, Nafarroa con Palestina', ha exigido al Gobierno de España, "tras más de seis meses de una continua y atroz masacre en Gaza", "el cumplimiento del derecho internacional, la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel mientras continúen sus políticas de 'apartheid' y la suspensión de la compraventa de armas con este país". "Tras una inminente entrada de Israel en Rafah, exigimos un alto al fuego inmediato y permanente, el fin del bloqueo de Gaza y la entrada urgente de ayuda humanitaria, así como el cumplimiento de la resoluciones de la ONU", ha reivindicado. Melero ha subrayado que "tanto el Gobierno de España como los gobiernos europeos tienen el deber y la obligación conforme el derecho internacional de parar este genocidio". "CADA DIEZ MINUTOS UN NIÑO ES ASESINADO O MUTILADO EN GAZA" La manifestación ha terminado en el parque de Antoniutti donde Lidón Soriano, Isa Eguiguren y Ola Arafat han leído, en castellano, euskera y árabe, un manifiesto en el que han censurado que "Israel está cometiendo un genocidio". "En Gaza, cada 10 minutos un niño o una niña es asesinada o mutilada. Ante esta barbaridad es esencial presionar a nuestros gobierno locales y nacionales para que corten toda relación comercial, académica, cultural o deportiva con Israel", ha defendido Soriano, que ha llamado a "presionar" al Gobierno de España para que "aplique sanciones a Israel" y se una "a la demanda interpuesta por el pueblo de Sudáfrica". Por su parte, Isa Eguiguren ha exigido "finalizar con la compra venta de armas a Israel porque no queremos ser cómplices de esta aberración". "Con más de 34.000 palestinos asesinados y a punto de entrar en Rafah, donde un millón y medio de refugiados se hacinan en las calles, hoy exigimos más que nunca un alto el fuego permanente, que finalice el bloqueo y que permita, de forma urgente, la entrada humanitaria a Gaza", ha reclamado. "¿Qué más tiene que pasar para que nuestros gobiernos reaccionen?", se he preguntado. Finalmente, Ola Arafat ha exigido "el fin de la limpieza étnica y el régimen de 'apartheid' en territorios ocupados así como el estricto cumplimiento de las resoluciones de la ONU y reconocer el Estado palestino por parte de la comunidad internacional".