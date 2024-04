La federación valenciana de IU defiende que la formación rechace ir con Sumar a las elecciones europeas

La federación valenciana de IU defiende por rechazar la oferta planteada por Sumar de ceder a la organización a nivel estatal el cuarto puesto de la lista a las elecciones europeas, en contraposición a la postura de territorios como Andalucía y Asturias que están a favor de formar parte de la candidatura. El Consejo Político Nacional de IU en la Comunidad Valenciana respaldó por un 98% de los votos decantarse por el no, de cara a la Coordinadora Federal de IU, su máximo órgano de dirección y competente en materia de alianzas estatales, que se reunirá en breve para responder si concurre o no con Sumar La ejecutiva estatal decidió aplazar a después de los comicios vascos responder a la propuesta de Sumar, que tildaron de incompleta, y que supone ubicar a IU en el cuarto puesto cuando llegaron a ambicionar la segunda plaza. Todo ello después de que Sumar acordara las posiciones de la lista con sus aliados territoriales. Así, los comunes dispondrán del número dos, en la figura de Jaume Asens, mientras que Compromís consiguió la tercera plaza. A su vez, Más Madrid se ubica en el quinto puesto de la lista, destacando su generosidad pese a admitir dificultades en la negociación. La resolución aprobada por la federación valenciana reivindica que IU concurra a las elecciones europeas en solitario o en coalición con otras fuerzas de izquierda, después de hacer una "crítica contundente" a las "formas antidemocráticas" de la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz. En este sentido y ante un planteamiento que supone situar por delante a Compromís, con quienes compitieron junto a Podemos en las anteriores elecciones autonómicas, IU en la Comunidad Valenciana ha criticado que la vicepresidenta segunda "está tomando decisiones de forma unilateral sin tener en cuenta la pluralidad del espacio". "Somos una organización responsable pero no se puede apelar siempre a nuestra responsabilidad para arreglar los problemas", expone el acuerdo adoptado por la federación valenciana, que aboga también por realizar una consulta al conjunto de la militancia de IU para ratificar o no esa posición. También plantea que IU deje de participar en la estructura orgánica de Sumar, donde tiene puestos reservados en su dirección estatal, y argumenta que una formación estatal como IU no puede ir en un puesto tan rezagado en los comicios comunitarios, que son de circunscripción única. La coordinadora IU en Valencia, Rosa Pérez Garijo, ha declarado que la organización no renuncia a "establecer confluencias con otras fuerzas políticas para los diferentes procesos electorales". "Al contrario, reiteradamente hemos demostrado ser una fuerza política con una clara vocación de unidad, pero con una debate y un acuerdo colectivo entre los diferentes partidos políticos, un hecho que no se está produciendo con Sumar", ha apostillado. En este contexto, la federación valenciana ha considerado que "el camino hacia las próximas elecciones europeas se presenta cargado de retos e incertidumbres", pero ha aseverado estar "decidida" a "defender su autonomía y coherencia ideológica en todo momento". ANDALUCÍA, BALEARES ASTURIAS, A FAVOR Por su parte IU Andalucía, la mayor federación de la formación, acordó en su coordinadora autonómica aceptar el cuarto puesto de la lista de Sumar, dado que es una prioridad la reelección del eurodiputado y ganador de las primarias internas, Manu Pineda. "Solamente con una izquierda fuerte y organizada en torno al grupo de La Izquierda se podrá hacer frente a la amenaza de la guerra y apostar por la paz", sostuvo la federación andaluza. También en el caso de IU Asturias están a favor de concurrir con Sumar y de asumir el cuarto puesto de la lista, como desgranó su coordinador autonómico Ovidio Zapico, quien destacó el viernes que el sitio de su organización es estar dentro de Sumar. También la formación en Baleares tiene ese mismo criterio. El pasado viernes el portavoz parlamentario de IU y portavoz adjunto de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, manifestó que no contemplaba ningún escenario que no fuera la alianza de su formación e IU en esta cita electoral y que Pineda debe ser eurodiputado.