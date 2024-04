La delegada del Gobierno en La Rioja pone en valor "el esfuerzo" del Ministerio para aumentar las frecuencias de trenes

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha querido poner en valor el "esfuerzo" realizado por parte del Ministerio de Transportes con La Rioja a la hora de aumentar las frecuencias de trenes de la comunidad con Madrid a la vez que ha asegurado que "hay que reivindicar mejoras porque es necesario hacerlo". Beatriz Arraiz ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación minutos antes de participar en la novena edición de la Carrera de la Mujer por la Investigación, de la AECC La Rioja, que se desarrolla este domingo por las calles de la capital riojana. Tras las palabras emitidas ayer por el ministro, Óscar Puente, a través de su red social 'X' en donde lamentó la respuesta del Gobierno riojano al anuncio realizado por parte del Ministerio, Arraiz espera que "se quede ahí". En concreto, Óscar Puente trasladó a través de un mensaje por la red 'X' que era "bastante obvio que no quieren el tren que hemos puesto", en relación al anuncio realizado el viernes en el que se detallaba la propuesta de una nueva frecuencia de tren desde Logroño a Madrid por Miranda de Ebro (Burgos). "Llevar a los territorios lo que quieren a veces es posible y a veces no. Pero lo que no tiene sentido es llevarles lo que no quieren. Pensaremos en un territorio en el que ese tren sea más útil", indicaba el ministro. Tras ello, la delegada ha explicado que el aumento de frecuencias con Madrid "es una buena noticia", otra cosa es -ha indicado- "que las instituciones riojanas, las asociaciones empresariales y económicas, sigan reivindicando mejoras porque es necesario hacerlo". "Pero una nueva frecuencia a Madrid, que nos comunica además mejor con el norte y el oeste de España, ya que estábamos totalmente incomunicados, no puede convertirse en una mala noticia". A modo de reflexión, continúa, "considero que se va a seguir manteniendo este tren. Habrá que ver cómo se avanza en este sentido" y sobre las palabras del ministro, indica, "espero que se haya quedado en una especie de calentón en las redes". Lo que hay que destacar -a juicio de la delegada- es que "el Ministerio ha hecho un esfuerzo grande con La Rioja. A veces pensamos que es solo una cuestión de poner más trenes pero es que para poner trenes de alta velocidad hacen falta infraestructuras ferroviarias que las sustenten". "Esto no se hace en dos días. Llevamos más de 20 años de parón en esta comunidad y no podemos pensar que de hoy para mañana todo va a mejorar", ha finalizado.