Domingo 21 de abril de 2024

FÚTBOL ARGENTINA

Córdoba (Argentina). River Plate y Boca Juniors se enfrentan este domingo en una nueva entrega del Superclásico del fútbol argentino, esta vez correspondiente a los cuartos de final de la Copa de Liga. Sus aficiones vuelven a encontrarse en el interior de un estadio, algo que no sucedía desde la final de la Copa Libertadores de 2018, cargada de gloria para los 'millonarios' y de infausto recuerdo para los 'xeneizes'. Por Rafa Sanz del Río.

FÚTBOL ESPAÑA

Madrid. El Real Madrid y el Barcelona se enfrentan este domingo a las 19.00 GMT y en el estadio Santiago Bernabéu en una nueva edición del Clásico, en el que el conjunto de Carlo Ancelotti puede dejar sentenciado el título al amparo de la euforia generada por su clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones, todo lo contrario que el equipo de Xavi Hernández, eliminado de Europa por el París Saint-Germain y que no puede dejar escapar la victoria si quiere mantener alguna opción de revalidar el título.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO

Shanghái (China). El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) arranca este domingo (07.00 GMT) desde el primer puesto de la formación de salida en el Gran Premio de China, quinta cita del Mundial de Fórmula Uno y que se disputa en el circuito de Shanghái, por delante de su compañero de equipo, el mexicano Sergio Pérez.

TENIS BARCELONA

Barcelona. El noruego Casper Ruud, tercer cabeza de serie, y el griego Stefanos Tsitsipas, quinto favorito, se enfrentan este domingo desde las 14.00 GMT en la final del ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó, en las pistas del RCT de Barcelona.

CICLISMO LIEJA-BASTOÑA-LIEJA

Redacción Deportes. El duelo entre el neerlandés Mathieu van der Poel y el esloveno Tadej Pogacar es este domingo el principal atractivo de la 110 edición de la Lieja-Bastoña-Lieja, la decana de las grandes clásicas de ciclismo, cuarto monumento del año y que se disputa con salida y meta en Lieja y un recorrido de 254,4 kilómetros-

AGENDA INFORMATIVA

ATLETISMO

- Campeonatos del Mundo de marcha, en Antalya (Turquía).

- Maratón de Londres (major). (FOTO)

- Maratón de Viena.

AUTOMOVILISMO

- Gran Premio de China, quinta cita del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito de Shanghái (07.00 GMT). Información de Víctor Escribano. (FOTO)

- Termina el Rally de Croacia, cuarta prueba del Mundial. Cuatro tramos, el último a las 11.15 GMT. (FOTO)

- IndyCar Series. 2ª carrera, en Long Beach, California (EEUU).

BALONCESTO

- NBA. Playoffs: Boston Celtics-Miami Heat, Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks-Indiana Pacers, Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans.

CICLISMO

- 110 Lieja-Bastoña-Lieja, en Bélgica sobre 254,5 km. (FOTO)

- 86 Giro de la Romaña (Italia), entre Lugo y Castrocaro sobre 196 km

- Tour de Turquía (hasta 28).

FÚTBOL

- LaLiga EA Sports. 32ª jornada (FOTO): Getafe-Real Sociedad (14.00), Almería-Villarreal (16.15), Alavés-Atlético de Madrid (18.30) y Real Madrid-Barcelona (21.00). (HORA CET. -2 GMT)

- Inglaterra. 33ª jornada: Everton-Nottingham Forest (14.30), Aston Villa-Bournemouth (16.00), Crystal Palace-West Ham (16.00) y Fulham-Liverpool (17.30). (HORA CET. -2 GMT)

- Inglaterra. Copa. Semifinales: Coventry-Manchester United (16.30). (FOTO) (HORA CET. -2 GMT)

- Italia. 33ª jornada (FOTO): Sassuolo-Lecce (12.30), Torino-Frosinone (15.00), Salernitana-Fiorentina (18.00) y Monza-Atalanta (20.45). (HORA CET. -2 GMT)

- Alemania. 30ª jornada: Werder Bremen-Stuttgart (15.30), Borussia Dortmud-Bayer Leverkusen (17.30) y Friburgo-Mainz (19.30). (HORA CET. -2 GMT)

- Francia. 30ª jornada: Le Havre-Metz (15.00), Lille-Estrasburgo (15.00), Reims-Montpellier (15.00), Brest-Mónaco (17.05), Toulouse-Marsella (19.00) y PSG-Lyon (FOTO) (21.00). (HORA CET. -2 GMT)

- Países Bajos. Final Copa: Feyenoord-NEC Nimega (18.00). (HORA CET. -2 GMT)

- Argentina. Copa de la Liga Profesional. Cuartos de final: River Plate-Boca Juniors. (FOTO)

- Brasil: Athletico-Internacional, Palmeiras-Flamengo, Vitória-Bahia, Atlético-Sao Paulo, Botafogo-Juventude.

- Chile: Huachipato-Deportes Iquique, Palestino-U. De Chile, U. Española-Copiapó, Cobreloa-Audax.

- Colombia: Ind. Santa Fe-América de Cali, Deportivo Cali-Envigado, Ind. Medellín-At. Nacional, Tolima-Patriotas.

- Costa Rica: Guanacasteca-Herediano, AD Santos-Puntarenas, Liberia-Cartaginés, San Carlos-Sporting San José.

- Estados Unidos. MLS: Charlotte-Minnesota United, Los Angeles Galaxy-San José Earthquakes.

- Guatemala: Coatepeque-Municipal, Cobán Imperial-Guastatoya, Comunicaciones-Deportivo Achuapa, Malacateco-Zacapa, Xelajú-Deportivo Mixco, Xinabajul-Antigua.

- Honduras: Olimpia-Motagua.

- México: Cruz Azul-Atlas.

- Nicaragua: Real Estelí-Managua, UNAN Managua-Diriangén.

- Panamá: Árabe Unido-Alianza, Sporting SM-Potros del Este.

- Paraguay: Tacuary-Guaraní, Nacional Asunción-Olimpia.

- Perú: Sporting Cristal-Cusco, Grau-Melgar.

- El Salvador: Dragón Fuerte-San Francisco, Luis Ángel Firpo-Isidro Metapán, Platense Municipal-Alianza, Santa Tecla-11 Deportivo.

- Uruguay: Fénix-Wanderers, River Plate-Progreso.

- Venezuela: Universidad Central-Puerto Cabello.

GOLF

- Termina The Chevron Championship, primer major femenino de la temporada, en The Club at Carlton Woods, en The Woodlands, Texas (EEUU).

- PGA Tour. Termina el RBC Heritage, en los Harbour Town Golf Links de Hilton Head Island, Carolina del Sur (EEUU).

MOTOCICLISMO

- Mundial de Superbike. Tercera cita, en el TT Assen (Países Bajos). Segunda carrera (12.00 GMT).

POLIDEPORTIVO

- Premios Laureus. Ruedas de prensa de Martina Navratilova y Boris Becker (09.30-10.15 GMT) y Michael Johnson, Nadia Comaneci y Edwin Moses (12.00 GMT) (FOTO).

. Previa de la entrega de los Premios Laureus, cuya gala se celebra el lunes en Madrid.

TENIS

- Final del ATP 500 Barcelona Open Banc Sabadell-Conde de Godó (14.00 GMT). (FOTO).

- Finales de los torneos ATP 250 de Múnich y Bucarest.

- Finales de los torneos WTA 500 de Stuttgart (Alemania) (FOTO) y 250 de Rouen (Francia).

- Mutua Madrid Open. Sorteo del cuadro femenino a las 16.00 GMT.

