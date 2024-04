Bordalás: "No sabemos si realmente fue gol de Óscar por no disponer de tecnología"

Getafe (Madrid), 21 abr (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, lamentó este domingo en rueda de prensa no disponer de la tecnología necesaria para saber si realmente Óscar Rodríguez marcó un gol de falta en la segunda parte que pudo haber dado la victoria a su equipo ante la Real Sociedad (1-1).

El centrocampista del Getafe estrelló un lanzamiento contra el palo y la pelota, aparentemente, no traspasó completamente la línea porque justo en el último instante apareció Robin Le Normand para evitar el que habría sido el segundo gol del equipo azulón. Bordalás analizó todo el partido y habló de esa jugada.

"Una lástima. Esa es la sensación. Otra vez nos han penalizado los primeros 15 minutos donde encajamos el gol. No había pasado prácticamente nada y en una acción que nos superan por banda derecha, ha sacado un buen centro Becker y han hecho el gol. A partir de ahí, el equipo ha reaccionado, hemos conseguido el empate. El partido se ha igualado mucho. Es verdad que han tenido una ocasión que ha detenido Soria. La segunda parte ha sido mejor por parte nuestra", dijo.

"Nos ha faltado acierto en los últimos metros y el gol. No hemos tenido muchas, la falta que parecía que había entrado. No sabemos si realmente fue gol, si realmente entró o no entró, por no disponer de esa tecnología. Parece ser que no. Luego hemos tenido alguna de Jaime, de Mason... Pero me quedo con que el equipo lo ha dado todo y nos quedamos con la sensación de que a pesar de las dificultades de todo tipo que hemos tenido en la segunda vuelta estamos teniendo una temporada tranquila después de tres difíciles. Nos habría gustado darle una alegría al afición porque ha estado con el equipo en un horario complicado. Contento con el trabajo ante un grandísimo equipo que viene de hacer una gran 'Champions'. Un equipazo", resaltó.

Preguntado por el debut de la joven promesa Yassin Tallal, que jugó tres minutos ante la Real Sociedad, declaró que no puede hacer "una gran valoración" del jugador marroquí porque dispuso de poco tiempo para intentar demostrar sus cualidades. De todos modos, alabó su trabajo: "Ya ha entrenado con nosotros con anterioridad, lleva una progresión muy buena para lo joven que es y era el momento. Teníamos dificultades en el campo, jugadores con fatiga. Ha estado muy bien en los minutos que ha estado. Ha trabajado, ha ayudado al equipo, es muy disciplinado y tiene ganas de aprender. Vamos a ver el día a día. Muy contento con todos los chavales", comentó.

Además, habló sobre qué tiene que hacer el cuerpo técnico del Getafe para intentar que sus jugadores no bajen los brazos en las últimas seis jornadas, en las que parece que no se jugará nada: "Hay que tenerlos con motivación. Intentamos ser lo más profesionales posible y transmitirles qué es importante este final de temporada: la imagen, tener contenta a la afición y que nadie nos pueda reprochar nada. Y tener la sensación de haber dado todo al final de cada partido", manifestó.

Por último, se refirió a los cánticos de un sector de los aficionados de la Real Sociedad que acudieron al Coliseum y que pidieron la muerte de Mason Greenwood, al que también llamaron "violador".

"Es inaceptable sea quien sea el jugador. No es la primera vez que nos ha ocurrido con Mason. Se tienen que tomar medidas igualmente, como pasó en el último partido ante el Sevilla. Es inaceptable, medidas muy serias y no tengo nada más que decir", concluyó. EFE

jjl/og