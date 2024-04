Albiach (Comuns) reprocha a Illa citar "constantemente" a Jordi Pujol

La candidata de Comuns Sumar a las elecciones catalanas, Jéssica Albiach, ha reprochado este domingo al candidato del PSC, Salvador Illa, citar "constantemente" en sus discursos al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol (CiU). "Además, cita a Jordi Pujol en un sentido positivo", ha incidido Albiach en la asamblea de los Comuns en el Vallès Oriental (Barcelona). También ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, manifieste su voluntad de "querer gobernar junto a Junts y Puigdemont". "Lo tenemos muy claro: no queremos para Cataluña el modelo de Convergència, ni de la vieja Convergència ni de la nueva Convergència", ha sentenciado. En este sentido, Albiach ha reiterado que con la derecha y la extrema derecha no irán "ni a la esquina", en referencia a eventuales pactos postelectorales. La dirigente de los Comuns Sumar ha prometido una Generalitat que refuerce la cartera de servicios en tres ámbitos: dentista, óptica y fisioterapia, algo que a su juicio no pasa por "Pujol ni sus herederos". TURISMO Y CANARIAS Asimismo, ha aludido a las protestas que han tenido lugar en Canarias contra el turismo masivo, y ha advertido de que "Canarias tiene un límite, pero Cataluña también". Ha asegurado que Junts y PP no son los únicos que defienden la ampliación del Aeropuerto de Barcelona, sino que ERC y PSC "también lo pretenden". Por eso, ha prometido que con los Comuns en la Generalitat no se hará ni "el casino más grande de Europa ni la ampliación del Aeropuerto".