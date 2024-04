PP y PSOE se enzarzan en el Senado por la comparecencia de Koldo tras un escrito socialista sobre plan de trabajo

El PP y el PSOE han protagonizado este viernes un enfrentamiento a través de fuentes remitidas a la prensa después de que los 'populares' hayan acusado a los socialistas de "intentar boicotear" la comparecencia de Koldo García este lunes en la comisión de investigación del Senado, algo que desde el Grupo Socialista han negado defendiendo que estarán en esta comparecencia y no se oponen a que el exasesor de Ábalos acuda a la Cámara Alta. En concreto, el PP en el Senado ha remitido unas fuentes a la prensa en las que acusan al PSOE de intentar "evitar a toda costa" la comparecencia de Koldo García "utilizando todas las artimañas posibles". Hacen referencia a una iniciativa registrada este viernes por el Grupo Socialista, que la ven como un intento "a la desesperada para boicotear la comparecencia". "El PSOE en el Senado, después de haber aceptado la propuesta del PP en la primera reunión de la Comisión, ha mandado un escrito a la Mesa de la misma para pedir que la comparecencia de Koldo no se celebre el próximo lunes. Y todo ello, a pesar de que Koldo García ha mostrado su total disposición a venir el próximo lunes 22 de abril, tal y como ha expresado públicamente y a la Cámara Alta", dice el PP en el Senado. LA RESPUESTA DEL PSOE Sin embargo, el PSOE admite que existe ese escrito aunque sostiene que "en ningún momento se solicita el aplazamiento de la comparecencia de Koldo del próximo lunes". "El Grupo Socialista estará en la comparecencia y le formulará las preguntas necesarias para ayudar a esclarecer los hechos. No nos oponemos a su comparecencia", defiende el PSOE en el Senado. Eso sí, los socialistas denuncian que las formas en las que se ha desarrollado la convocatoria de esta comparecencia "no siguen lo establecido en el Reglamento del Senado". "En el Parlamento las formas son esenciales y por ello apuntamos que no se ha tenido en cuenta una serie de cuestiones reflejadas en el Reglamento. Aún así no vamos a impugnar esa comparecencia ni nada parecido. Además, señalar que a los pocos minutos de registrar los escritos, la Cámara nos ha remitido la información requerida en ellos como, por ejemplo, el plan de trabajo", ha defendido el PSOE.