Aragonès asegura que el cambio "será posible en Euskadi" si en Cataluña se logró "con tanto viento en contra"

El president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha asegurado que el cambio "será posible en Euskadi" este domingo, si en Cataluña se logró "con tanto viento en contra". Además, ha advertido de "los enemigos de siempre", que intentan "que la esperanza no avance" y ha confiado en tener en Euskadi "un gobierno aún más aliado" para "seguir trabajando por la libertad" de sus pueblos. Aragonès se ha pronunciado de esta forma en Bilbao, en el mitin de cierre de campaña de EH Bildu en Bilbao, celebrado en la Plaza nueva de la capital vizcaína, con la presencia del candidato a Lehendakari de EH Bildu, Pello Otxandiano y el coordinador general de la coalición soberanista, Arnaldo Otegi. El president de la Generalitat ha iniciado su intervención con un agradecimiento a "la solidaridad de los vascos" y de "EH Bildu" con Cataluña "en estos últimos años". Además, ha recordado de que, 80 años después de que Lluís Companys, presidente de la Generalitat y de ERC, fuera fusilado, el partido vuelve a estar al frente del Gobierno de Cataluña. "El cambio es posible, el cambio es necesario y el cambio vale la pena. Un gobierno de izquierdas e independentista es necesario", ha defendido. Según Aragonès, 80 años después, "un gobierno republicano, izquierdas e independentista" en Cataluña "ha valido la pena" para "hacer avanzar el país, por haber recuperado la esperanza y por luchar por la libertad". "Y si ha sido posible, teniendo tanto viento en contra, teniendo a los de siempre, que intentan que la esperanza no avance, que intentan que el cambio sea frenado, si ha sido posible en Cataluña, también será posible en Euskadi", ha insistido. El president de la Generalitat ha admitido que "no ha sido fácil llegar hasta aquí" y "después de la victoria de este domingo, tampoco va a ser fácil, como no ha sido fácil en Cataluña, y en todas las naciones en las que el cambio ha ganado". Según ha añadido, ERC y EH Bildu han "venido a cambiar las cosas, a hacer una sociedad más justa, a que la prosperidad puede llegar a todos los ciudadanos y a hacer unas naciones más libres" pero "esto tiene enemigos". "Enemigos que son los de siempre, enemigos que van a intentar, también desde fuera del gobierno, que fracase nuestro proyecto. Pero los de siempre van dejando paso a la nueva esperanza. Van dejando paso a las nuevas naciones que vienen, van dejando paso a la libertad que ya estamos tocando, van a dejar paso en Euskal Herria, a EH Bildu", ha manifestado. Aragonés ha asegurado que "la libertad nacional y la justicia social son dos caras de una misma moneda" y ha expuesto su voluntad de "construir un país libre" con "una política económica basada en el bienestar de la mayoría, que en Cataluña pasa por la reindustrialización". "Hoy tenemos una oportunidad de avanzar y de tener, desde el gobierno republicano, independentista y de izquierdas en Cataluña, un gobierno aún más hermano, un gobierno en Euskadi aún más aliado para seguir trabajando por la libertad de nuestros pueblos", ha concluido. "AUTODETERMINACIÓN" En el cierre de campaña de EH Bildu, también ha estado presente el ministro de Economía de Irlanda del Norte, Connor Murphy, quien, en sus primeras palabras se ha dirigido a "los hermanos palestinos" y ha defendido la autodeterminación. Además, a lo largo del acto electoral se han emitido diversos vídeos, entre ellos uno de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que ha mostrado, -"exiliada desde Ginebra desde hace más de seis años"- su apoyo a EH Bildu y ha destacado el trabajo que realizan para obtener el reconocimiento de sus "naciones y de los derechos colectivos que tienen como pueblo". Ha expresado su deseo de que sus respectivas "naciones sin Estado" tengan reconocido su "estatus político para ejercer la soberanía" y confía en que se generen las condiciones para "abrir una vía democrática" que les permita "votar para decidir libre y democráticamente qué debe ser el País Vasco y qué debe ser Cataluña". Por último, ha expresado su deseo de que Euskadi tenga un gobierno que "defienda su sociedad, su país, sus derechos y que haga efectivo los derechos colectivos" y que puedan "sincronizar" las agendas políticas y hacer posible que "existamos como Estados en este mundo que nos espera para transformarlo globalmente". También ha tomado la palabra el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, que ha destacado que su "corazón progresista" aúna la esperanza de que le vaya bien a EH Bildu en las elecciones. Además de estos vídeos, también se han emitido mensajes de la política urugaya Lucia Topolansky y la ministra principal norirlandesa Michelle O'Neill.