Mazón anuncia un recurso "para que los valencianos recuperen los 170.000 euros perdonados al hermano de Ximo Puig"

El jefe del Consell, Carlos Mazón, ha avanzado este jueves en Les Corts que la Abogacía de la Generalitat presentará un recurso "para que los valencianos recuperen los 170.000 euros perdonados al hermano de Ximo Puig" e iniciará de nuevo el proceso de reintegro de estas ayudas para exigir que las empresas "devuelvan el dinero de una vez por todas". Así lo ha indicado en la sesión de control en la cámara autonómica tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) de estimar los recursos presentados por las empresas de comunicación audivisual Canal Maestrat SL y Kriol Produccions SL, vinculadas a Francis Puig, contra las resoluciones de la Generalitat que obligaban a esas mercantiles a devolver subvenciones recibidas por el fomento del valenciano, por un importe total superior a los 170.000 euros. La sala adoptó esta decisión --a través de cuatro resoluciones que pueden ser recurridas ante el Supremo-- al comprobar que el plazo máximo legal de 12 meses que tiene la Administración para resolver y notificar la decisión desde la incoación del expediente administrativo de reintegro había caducado. Mazón ha reprochado a la oposición "la utilización de recursos públicos para beneficiar a los familiares de Ximo Puig" durante la etapa del Botànic y ha hecho referencia a las sentencias, que ponen de manifiesto que "por tres o cuatro días los ciudadanos de la Comunitat Valenciana han perdido 170.000 euros que han ido al bolsillo de los amigos del hermano del expresidente". El 'president' ha realizado estos anuncios en respuesta a la pregunta de Vox, su socio en el Consell, de cómo piensa recuperar los más de 170.000 euros concedidos en subvenciones al fomento del valenciano a estas empresas por el anterior gobierno del Botànic. En esta línea, ha avanzado que la Abogacía "recurrirá la caducidad de los procedimientos judiciales" e iniciará un nuevo proceso para el reintegro de esas subvenciones. En su respuesta a Vox, el también líder del PPCV ha lamentado que el "colmo" sea que se diga que fue "por falta de personal" en "el gobierno más caro de la historia, con más asesores, enchufados y colocados". "Daban subvenciones y no se preocupaban ni de comprobarlas ni de exigir su devolución cuando no se cumplían. ¿Le suena familiar, Marzà? Tan familiar como el hermano Francis Puig", ha preguntado al exconseller de Educación y diputado de Compromís, Vicent Marzà, cuyo departamento era el responsable de la concesión de las ayudas. Mazón también ha destacado el informe de la Guardia Civil --en el proceso judicial penal en el que se investiga al hermano del expresident-- que recoge que Mas Mut --empresa vinculada a Francis Puig-- recibió ayudas para el fomento del valenciano con trabajos realizados en parte en castellano. "JAUME I ESTARÍA ORGULLOSO" "Es la UDEF y no el malvado gobierno 'fachosfera' quien dice que justificaron subvenciones de los gobiernos de la Comunitat Valenciana, Aragón y Catalunya con trabajos en castellano. Jaume I estaría orgulloso de ver cómo la corona de Aragón tiene su arraigo en los hermanos de Ximo Puig", ha manifestado. Al margen de Francis Puig, el jefe del Consell ha resaltado el inicio del expediente para realizar la auditoría del sector público durante el anterior gobierno, por parte de "expertos independientes", para "acabar con el malgasto y la irresponsabilidad del Botànic". Ha urgido a los "señores del Botànic" a dejar de "tejer cortinas de humo", acusándoles de estar "hasta arriba de irregularidades". Es algo que ha ligado con las listas de espera para operaciones, que según él en el primer año de este Consell ya se han reducido. VOX PREGUNTA SI FUE "UNA INSTRUCCIÓN DE XIMO PUIG" Por su parte, el síndic de Vox, José María Llanos, ha afirmado que "los valencianos están cansados de tanta trama corrupta de amigos del Botànic" y se ha preguntado si "se les pasó pedir el reintegro de las ayudas por error o por una instrucción de Ximo Puig". Llanos ha aprovechado su intervención para asegurar que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el socialista Félix Bolaños, no notificó a la consellera del ramo, Elisa Núñez (Vox), su visita del pasado martes a la Ciudad de la Justicia de València para asistir a una entrega de premios. Por otro lado, ha replicado al gesto realizado por los diputados del PSPV de llevar al hemiciclo fotos de represaliados por el franquismo para mostrar su posición en contra a la ley de "concordia" de PP y Vox. "Si sacamos aquí las fotos de los miles de masacrados por el socialismo, no cabrían en este parlamento", ha dicho.