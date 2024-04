Esfuerzo, ayudas, inversión: lo que cuesta ganar una plaza olímpica en Latinoamérica

Redacción Deportes, 18 abr (EFE).- ¿Cuánto cuesta ganar una plaza para los Juegos de París? ¿Se pueden cuantificar los dólares que requiere un deportista para cumplir ese objetivo? Tan difícil como echar las cuentas es lograr ese dinero.

Las campañas en redes sociales para recabar financiación económica, los problemas denunciados por algunos atletas y la salida de otros hacia Europa o Estados Unidos han puesto de relieve en las últimas semanas las dificultades que afrontan algunos deportistas latinoamericanos para cubrir los gastos que exige la clasificación para los Juegos.

Las ayudas estatales son, casi siempre, el único recurso y a veces llegan con cuentagotas. A cien días del comienzo de los Juegos de París, algunos de esos deportistas compartieron sus experiencias con EFE.

Bernardo Pie nació hace 28 años en un batey del municipio de Bayaguana, en la provincia de Monte Plata, contigua a la provincia de Santo Domingo. Él y su hermano Luisito, bronce en Río 2016 en taekwondo -se lo ganó al español Jesús Tortosa-, "se turnaban" para ver quién se mareaba primero cuando, a llegar a la casa desde la escuela tras caminar 5 kilómetros, no había nada para comer al mediodía.

"A pesar de eso, nos íbamos a realizar nuestras tareas escolares y a las tres de la tarde tomábamos el camino hacia el multiusos para practicar. En esa época podíamos desayunar con víveres, pero el almuerzo era una especie de sorpresa para nosotros al regresar de la escuela", afirmó.

Fuentes del Ministerio de Deportes dominicano dijeron a EFE que hay que destinar "mucho dinero" para lograr que un atleta como Bernardo Pie, recién clasificado a París, pueda alcanzar un grado óptimo de rendimiento.

El costo puede rondar los 10 millones de pesos (unos 168.000 dólares), incluido el mantenimiento de todo un equipo alrededor del competidor. Casi todos los fondos que se destinan a los deportistas de alto rendimiento son aportados por el Gobierno, a través del Ministerio de Deportes.

Emmanuel Mateo, entrenador de la selección dominicana, refirió que alrededor de Pie "hay un cuerpo de entrenadores, con una psicóloga y un preparador físico, ambos de nacionalidad cubana, un fisioterapeuta y un cuerpo médico".

"Cuando miro hacia atrás y veo el camino que he logrado hasta ahora casi ni lo puedo creer", expuso Pie, doble subcampeón panamericano.

Afirmó que gracias a un programa de alto rendimiento establecido en el Ministerio de Deportes, al impulso de las actividades deportivas de las Fuerzas Armadas dominicanas y a los recursos con los que ha sido premiado en su carrera, ha podido brindar un "techo digno" a sus padres. Su madre es ama de casa, su padrastro es mecánico.

Bajo apoyo en Bolivia, el único país sudamericano sin medallas

La falta de centros de alto rendimiento y el bajo apoyo institucional condicionan el desarrollo de los deportistas en Bolivia, que buscan que el país andino figure por primera vez en el medallero de unos Juegos Olímpicos.

Hasta hace algún tiempo era común ver a varios deportistas pidiendo ayuda institucional, o vendiendo bizcochos y sándwiches para cubrir el valor del transporte para acudir a algún torneo internacional.

En algunos casos esas imágenes sensibilizaron a las autoridades nacionales y a empresas que decidieron respaldar a los competidores, aunque la falta de apoyo y de espacios adecuados de entrenamiento son males crónicos del deporte en Bolivia.

El entrenador de gimnasia Cristian Salazar dijo a EFE que los competidores pasan por programas de apoyo "de largo plazo". La iniciación deportiva no es muy costosa, ya que puede estar alrededor de los 100 dólares mensuales, pero esto cambia cuando después de 5 o 7 años el niño se hace joven y llega la hora de competir en torneos internacionales.

"Todo eso termina siendo factura para la familia. Por mi experiencia, no hay bolsillo que resista esos gastos, cada año tendrían que invertirse entre 10.000 a 15.000 dólares en la preparación del niño o muchacho", aseguró. "Y si no se compite, no se mejora", recalcó.

Salazar dijo que la "única ventaja" que tiene Bolivia está en los deportes de resistencia física con atletas que se entrenan a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, como el caso del fondista Héctor Garibay, ganador en 2023 del maratón de México, quien es la principal esperanza de llegar al podio en los Juegos Olímpicos de París.

El apoyo estatal se ha concentrado en el programa 'los Tunkas' que está a cargo del Ministerio de Salud y Deportes y la estatal Boliviana de Aviación (BoA) con la entrega del equivalente a 431 dólares a unos 20 deportistas de 10 disciplinas.

"Muchas veces me toca sacar de mi dinero"

El boxeo panameño tiene como una de sus máximas favoritas para aspirar a medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 a Atheyna Bylon, una experimentada peleadora que competirá en su tercera cita olímpica.

Bylon, que trabaja en la Policía Nacional, resalta que ser púgil en Panamá lleva consigo muchos sacrificios, tanto en lo personal -"estar lejos de la familia"- como en lo económico.

"Muchas veces me ha tocado sacar de mi dinero... la gente no sabe lo que uno vive como atleta, porque todo sale tarde. Cuando ya he regresado de mis compromisos, después de dos, tres meses, es que va saliendo el apoyo", señaló Bylon, que el pasado 6 de abril cumplió 35 años.

Su entrenamiento se desarrolla mayormente fuera de Panamá debido a que no encuentra 'sparring' para su categoría, los 75 kilogramos, por lo que analiza ir Países Bajos o a Brasil para completar una buena preparación.

El plan de preparación para los deportistas de cara a París 2024 presentado por el Comité Olímpico de Panamá (COP) está tasado en un millón de dólares, según explicó a EFE la presidenta del COP, Damaris Young.

Hay que tomar en cuenta que el presupuesto de Pandeportes será para este 2024 de 210 millones de dólares, el 3,6 % del presupuesto del Ministerio de Educación, que está por encima de la entidad deportiva.

La preparación se lleva el grueso del presupuesto con 542.986 dólares, mientras que hay 356.0574 dólares para cubrir competiciones clasificatorias y 100.957 dólares para control y seguimiento.

Una fuente cercana a la Federación de Boxeo Olímpico de Panamá (Fedebop) calculó que el costo del ciclo olímpico de Bylon de cara a París 2024 puede ser superior a los 150.000 dólares.

"Llegaré a los Juegos Olímpicos en las mejores condiciones, sé que tengo que mejorar muchas cosas, pero estamos trabajando en eso", señaló la púgil, campeona del mundo en 2014 en Jeju, Corea del Sur.

La emigración, una salida si hay apoyo de fondos públicos

Para palear en aguas tranquilas, María José Mailliard tuvo que palear en algunas turbulentas.

Tokio 2020 marcó su debut olímpico y en París 2024 la canoísta chilena seguirá siendo a sus 33 años una de las principales opciones de medalla de su país. Pero la excelencia tiene un costo.

En Tokio 2020 hizo un tiempo de 48 segundos y 19 centésimos en las semifinales de C1 200, mientras que en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 paró los cronómetros en 46.18. Estos resultados son consecuencia de su esfuerzo y dedicación, pero también de una decisión radical que tomó en 2022 cuando se radicó en Palma de Mallorca. Allí trabaja con el equipo olímpico de canoa que dirige Kiko Martín, el elegido mejor entrenador español en 2023 y que dirige a la subcampeona mundial Antía Jácome.

“Han sido meses de buena preparación, de un cambio total en mi metodología de entrenamiento. Me ha hecho muy bien, ha dado frutos”, afirmó Mailliar, ganadora de nueve medallas en campeonatos mundiales en distancias de 500 y 1.000 metros desde 2013.

Esta vida tiene un costo económico que en este ciclo olímpico ha contado con el apoyo del Instituto Nacional de Deportes de Chile (IND), según la propia Maillard.

“Si no fuera gracias al IND, que apoya 100 por ciento mi preparación, no podría estar aquí”, dijo sobre su estancia en España en una entrevista en Chilevisión antes de clasificarse a París 2024.

El Estado chileno tiene dos fuentes directas de apoyo a los atletas: las becas Proddar y premios por logro. Mailliard, según datos públicos de la web del IND, recibe mensualmente 1,3 millones de pesos chilenos (1.400 dólares), a través de la beca, y a finales de 2023 recibió en premios 32.428.725 de pesos chilenos (34.000 dólares) por sus cuatro medallas entre el Mundial y los Juegos Panamericanos.

Adicionalmente a las becas, hay financiamiento a la preparación de los competidores entre el IND y el Plan Olímpico del Ministerio del Deporte, del cual Mailliard es beneficiaria desde 2022.

Para 2024, el presupuesto del Estado chileno es de 39,4 millones de dólares para apoyar el desarrollo de los deportes de alto rendimiento.

Mailliard tiene también el apoyo de patrocinadores como Alemana Sport para medicina deportiva, Adidas, Gatorade, Aramark, Más que frutos o Winkler Nutrition para alimentación y suplementos deportivos. Además, está becada por la Universidad de Chile en Viña del Mar, donde estudia la carrera para ser entrenadora.

La dura realidad de Cuba

El boxeador cubano Julio César La Cruz (92 kg) deja fuera del cuadrilatero las "difíciles" condiciones en las que entrena en Cuba y se concentra en cada movimiento y práctica de 'sparring' que le ordena su entrenador con la mente puesta en lograr en París su tercera medalla olímpica.

"Para nadie es un secreto que los problemas económicos mellan en la preparación, pero con lo que tenemos vamos avanzando, con el fin de luchar por nuestros sueños y por la medalla de oro olímpica, que es para la que nos preparamos hoy", aseguró a EFE 'La Sombra', como se conoce a La Cruz por su particular estilo.

La Escuela Nacional de Boxeo, en las afueras de La Habana, de donde han salido los mejores pugilistas de Cuba y sede del equipo conocido como Los Domadores, pide a gritos una reconstrucción.

La Cruz y otros deportistas de alto nivel de Cuba chocan con la dura realidad marcada por las dificultades económicas crónicas y la profunda crisis de los últimos cuatro años, que ha incidido en el rendimiento deportivo en algunos casos e incluso en el número de medallas que cosecha el país en competencias internacionales.

En este año olímpico y de otras competencias deportivas importantes, el Gobierno cubano informó de que elevaba un 27 % la partida presupuestaria del estatal Instituto Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación (Inder) que controla ese tipo de actividades.

El diario deportivo oficial Jit informó que el Inder recibirá más de 1.750 millones de pesos cubanos (cerca de 73 millones de dólares, al cambio oficial) para respaldar "la celebración de los campeonatos nacionales y otros eventos principales contemplados en la ruta crítica hacia París 2024" y la recuperación de instalaciones.

Al anunciar la subida en enero, el ministro cubano de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, manifestó su "certeza" de que en 2024 Cuba va a "volver a compartir la alegría de los éxitos del deporte".

Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), la partida presupuestaria que recibieron las esferas de Cultura y Deportes en 2023 ascendió a 1.806,7 millones de pesos (75,3 millones de dólares) el 1,9 % del total de la inversión estatal.

La alianza público-privada, clave en Colombia

Paulo Villar, director deportivo del Comité Olímpico Colombiano, trabaja para contratar entrenadores, pagar gastos de desplazamiento, alojamiento, seguimiento médico-científico y ayudas al rendimiento.

El dirigente indicó que, a groso modo, cada participación internacional de un deportista colombiano puede costar unos 15 millones de pesos (unos 3.600 dólares de hoy).

A esto agregó que un deportista necesita un entrenador que puede costar nueve millones de pesos (unos 2.340 dólares), un médico, un fisioterapeuta y un psicólogo. Cada uno puede estar por el orden de los siete millones de pesos (unos 1.800 dólares).

El COC financia estos gastos con dinero que logra mediante acuerdos con empresas privadas, que no siempre aportan dinero en efectivo -puede ser en indumentaria, por ejemplo-, y los recursos del Estado.

Estas cifras no se conocen públicamente porque entre el COC y los aportantes hay cláusulas de confidencialidad.

En todo caso, la inversión es significativa porque son procesos de cuatro años. Del ciclo olímpico colombiano hacen parte los juegos Bolivarianos, Suramericanos y Panamericanos. A esos se suman los mundiales.

Eso no implica que el aspecto financiero esté solucionado porque en no pocas ocasiones un deportista recurre a su propio dinero, al apoyo de su familia e incluso a rifas.

El gimnasta Jossimar Calvo, que se juega esta semana su clasificación para los Juegos, grabó recientemente un vídeo en el que confesaba que no tenía "los recursos necesarios para ir a los eventos (clasificatorios) que van de febrero a abril".

El mensaje conmovió a las autoridades públicas, que destinaron 5.500 dólares a cubrir los gastos básicos de los viajes a los torneos. EFE

