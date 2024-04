El Gobierno no ve "suficiente" que el candidato de Bildu "pida perdón" sin reconocer que ETA fue una banda "terrorista"

La vicepresidenta primera del Gobierno y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha sostenido este jueves que "no es suficiente" que el candidato de EH Bildu a lehendakari en las elecciones vascas de este próximo domingo, Pello Otxandiano, "pida perdón" a las víctimas de ETA si sigue sin reconocer "una verdad a raudales" como es que ETA fue "una organización terrorista". Así se ha pronunciado la también ministra de Hacienda en una rueda de prensa en San Fernando (Cádiz) durante una visita a las instalaciones de Navantia, y a preguntas de los periodistas después de que el candidato de EH Bildu haya afirmado este jueves que si con sus palabras sobre ETA pudo "herir la sensibilidad de las víctimas", pide "perdón", y ello tras la polémica generada por sus palabras en una entrevista radiofónica en las que calificaba a ETA de "un grupo armado" tras ser preguntado si la consideraba un grupo terrorista. La 'número dos' de la dirección federal del PSOE ha comenzado sentenciando que "no hay ninguna duda de que ETA fue una organización terrorista", algo que "no lo discute nadie ni a nivel internacional ni en ningún otro lugar, porque efectivamente cumplió con todos los requisitos y todos los criterios para ser catalogada como tal", según ha remachado. Tras ello, ha apuntado que la declaración del candidato de Bildu al negarse a describir como terrorista a ETA "no se correspondía con la realidad", y fue "cobarde respecto a la propia identificación de ETA con una banda terrorista", y ha añadido que "si las víctimas se sintieron ofendidas" con esas palabras, "me parece bien que esa persona --Pello Otxandiano-- pida perdón, pero desde luego lo que correspondería es el reconocimiento de lo que es una verdad a raudales, que ETA fue una organización terrorista", ha agregado la vicepresidenta y vicesecretaria socialista. "Le corresponde a Bildu saber si lo que" su candidato "ha dicho es suficiente; desde luego para nosotros no lo es", ha sentenciado la 'número dos' tanto del Gobierno como del PSOE. REIVINDICA EL POSICIONAMIENTO DEL PSE RESPECTO A ETA Por otro lado, María Jesús Montero ha aprovechado la ocasión para reivindicar que "el Partido Socialista siempre ha mantenido la misma posición" tanto respecto a la "obviedad" de que ETA "era una organización terrorista", como respecto a "la condena absoluta de las actuaciones" de dicha banda, de las que su propia formación política "fue víctima", al igual que "muchos otros ciudadanos de nuestro país, desgraciadamente", según ha abundado. La vicepresidenta primera del Gobierno ha querido también remarcar que, "afortunadamente, la democracia consiguió derrotar a ETA" hace "más de diez años", y ha defendido que se trata de algo que es "importante recordarlo", porque, "cada vez que hay una campaña electoral, los temas que tienen que ver con el terrorismo o con la cohesión territorial de nuestro país son los que están en la primera plana de la actualidad política", ha advertido. De igual modo, la vicesecretaria general del PSOE ha destacado que la campaña electoral de los comicios vascos de este 21 de abril ya está en su "tramo final", y el Partido Socialista de Euskadi (PSE) aspira a "conseguir, como el resto de partidos, los mejores resultados" en esa cita con las urnas. Tras ello, María Jesús Montero ha trasladado su convencimiento de que "la opinión" y "la fuerza democrática de los ciudadanos pondrá cada cuestión en su sitio, y ojalá (los socialistas) podamos liderar el próximo gobierno (vasco) o participar de un gobierno como lo hemos hecho hasta la fecha --en coalición con el PNV--, que ha permitido conseguir avances económicos en materia de justicia social y de garantías de la gobernabilidad del conjunto de nuestro país", ha destacado la vicepresidenta para concluir.