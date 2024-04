Rosa Peral valora un nuevo recurso a su condena tras la confesión de López

La defensa de Rosa Peral valora presentar un nuevo recurso a su condena por asesinar a su marido, Pedro R., en el caso conocido como crimen de la Guardia Urbana, después de que el también condenado Albert López haya reconocido el crimen ante los trabajadores de Quatre Camins (Barcelona). La abogada de Peral, Olga Arderiu, ha explicado en declaraciones a Europa Press este miércoles que trabajan para aclarar el contenido de la nueva versión de López para "estudiar si cabe" presentar un recurso de revisión. Se trata de un recurso "extraordinario" que puede presentarse en caso de que haya nuevas pruebas sobre la causa, a pesar de que la condena ya sea firme, como en este caso, y lo resolvería el Tribunal Supremo (TS), ha añadido Arderiu. Peral ya ha cumplido una cuarta parte de la condena de 25 años que le impuso la Audiencia de Barcelona por el crimen, y "por ahora no se le ha autorizado ningún" permiso penitenciario a pesar de que lo ha solicitado. Este martes se hizo público que López, amante de Peral en el momento del crimen y condenado como coautor, ha reconocido su participación en el asesinato por el que fue condenado a 20 años de cárcel con la intención de conseguir permisos penitenciarios. López no ha hecho ningún escrito o comparecencia formal para reconocer el crimen, sino que lo ha expresado ante el equipo que lo trata en prisión y son los encargados de los informes que sirven a la junta de tratamiento de la prisión para valorar cada seis meses una posible progresión de grado penitenciario y para responder a peticiones de permisos que no superen las 48 horas.