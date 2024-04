Mazón pide a Page "arreglar" el problema del agua con "rigor": "Dejemos ya la escalada verbal y sentémonos"

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha interpelado a su homólogo de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, para dejar de lanzarse mensajes cruzados a través de los medios de comunicación y le ha pedido sentarse en una mesa para "arreglar con rigor" el problema del agua. "Sentémonos, dejemos ya de escalada verbal y vamos a hablar del agua con rigor", ha espetado el presidente de la Comunidad Valenciana a Page durante su intervención en el Foro 'Wake Up', organizado por El Español en Madrid. Desde aquí, Mazón ha asumido que Page "fija su postura y se hace fuerte con los suyos" a la hora de hablar sobre el agua: "Yo a lo mejor puedo estar tentado de hacerme fuerte y fijar postura con los míos. Yo no me quiero enfrentar a Emiliano García Page. Yo quiero arreglar con Emiliano García Page el problema del agua en España". En este contexto, Mazón ha asegurado que va a dejar de "responder" a los mensajes del Gobierno de Castilla-La Mancha y le ha ofrecido sentarse para "dejar claro que la prioridad es la cuenca excedente, dejar claro que hay que invertir en infraestructuras y dejar claro que el agua es de todos porque a lo mejor, con datos encima de la mesa, empezamos a trabajar". LAS DESALADORAS Así, Mazón ha incidido en que la escalada de tensión verbal "no es estrictamente necesaria" y ha recordado que la Comunidad Valenciana ya ha ofrecido la desaladora de Sagunto a Cataluña por la emergencia por sequía. "Pero también creo que es compatible con decir que la desalación no es la solución, sobre todo la desalación masiva, porque es mala para nuestros cítricos", ha añadido el presidente de la Comunidad Valenciana, que ha recalcado que hay que hablar del agua "con rigor". Y ha puesto como ejemplo Francia, donde "hace décadas resolvieron este asunto interconectando todas las cuencas y lo llaman las autopistas del agua". "Emiliano, desde aquí, desde donde estés, sentémonos, dejemos ya de escalada verbal y vamos a hablar del agua con rigor. Este es mi mensaje de hoy", ha sentenciado el presidente valenciano. LA OPTIMIZACIÓN DE LA TELEVISIÓN El 'president' también ha hablado de otras cuestiones en este foro en Madrid, donde ha defendido la "optimización" que supondrá una sola entidad para gestionar la televisión pública valenciana, À Punt, que está contemplada en la nueva ley. "En el borrador de la ley de la Televisión Pública Valenciana hay una simplificación y hay una optimización a una sola entidad de gestionar nuestra Televisión Pública", ha explicado Mazón, que ha puesto en valor su gestión para reducir "grasa" de la administración. En concreto, la nueva ley que dirigirá el servicio de radiotelevisión valenciana que actualmente presta À Punt establece la creación de una nueva empresa pública denominada Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana S.A.(CACVSA), que será "moderna y mucho más profesional, ágil, adaptada a los tiempos que corren y muy similar al resto de televisiones autonómicas". Asimismo, Mazón ha puesto en valor desde este foro su medida que anunció hace unos días para una educación gratuita de 0 a 3 años a partir de septiembre, explicando que supondrá un presupuesto de unos 30 millones de euros para este ejercicio.