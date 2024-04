El PP llama a comparecer en la comisión del Senado del caso Koldo a Ábalos y Cerdán en plena campaña de las catalanas

La Mesa de la Comisión de investigación en el Senado sobre el caso Koldo, en la que el PP tiene mayoría, ha fijado la comparecencia del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, para el martes 30 de abril, mientras que ha citado al exministro y jefe de Koldo García, José Luis Ábalos, para el lunes 6 de mayo, en plena campaña de las elecciones de Cataluña, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. Así lo ha establecido la Mesa de la comisión de investigación, que se ha reunido este miércoles de manera telemática, para establecer la fecha de más comparecientes después de que ya fijara las comparecencias de Koldo García para el lunes 22 y del exministro de Sanidad y candidato del PSC, Salvador Illa, para el miércoles 24 de abril. En cualquier caso, la comisión de investigación ha aprobado más fechas y, además de Santos Cerdán y Ábalos, también ha citado a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, para el lunes 29 de abril. Las comparecencias de Santos Cerdán y Ábalos en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo se producirán en plena campaña de las elecciones catalanas, que arrancarán en la noche del jueves 25 de abril. Algunas formaciones denuncian que había un acuerdo entre partidos para no hacer comparecencias los días de la campaña de las elecciones catalanas, acusando al PP de saltarse este pacto con estas nuevas comparecencias. KOLDO ABRIRÁ LAS COMPARECENCIAS EL LUNES El primero en comparecer será el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, el lunes 22 de abril. Eso sí, el Senado no ha logrado contactar con él para que desfile por esta comisión de investigación y decidirá mañana si aplaza esta comparecencia o sigue adelante con ella. En cualquier caso, ese mismo día también está citado el ex presidente del Consejo Superior de Deportes y ex jefe de gabinete de Illa, Víctor Francos, mientras que el propio Salvador Illa desfilará por la comisión de investigación del Senado el miércoles 24, justo antes de comenzar la campaña. EL LETRADO El letrado de la comisión de investigación emitió una nota en la que cita tres párrafos del plan de trabajo del PP que se extralimitan del objeto de la comisión de investigación sobre las ramificaciones del caso Koldo. Fuentes socialistas aseguran que el letrado había hablado de borrar esos párrafos. También aseguran que la única forma de continuar era aprobar en Pleno un nuevo objeto de comisión y empezar de cero. Asimismo, estas mismas fuentes aseguran que el PP ha forzado la aprobación de su plan de trabajo con sus comparecientes para "no perder el tiempo". LA LISTA QUE HABÍA PROPUESTO EL PP La propuesta que hizo el PP en esta comisión de investigación requería un amplio listado de documentación, como el expediente de concesión de ayudas, créditos y avales públicos a Air Europa, "en especial aquellos que fueron parte del rescate de la compañía". Además, reclamaron la comparecencia de Javier Hidalgo, ex CEO de Globalia, al tiempo que habían solicitado el expediente concedido a una UTE en la que participaba el empresario aragonés Carlos Barrabés y que fue apoyada por Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Entre la documentación requerida por el PP figura también la relación de personas que estuvieron en el aeropuerto de Barajas el 20 de enero de 2020 "recibiendo a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez", así como la copia del libro de registro de vuelos de los aviones adscritos a Presidencia del Gobierno durante los años 2019 al 2024, incluyendo datos relativos a la "autoridad que requiere el vuelo", "personas transportadas", fecha o lugar del mismo. El PP ha realizado esta amplia petición de documentación en la comisión de investigación del Senado junto a un listado de 56 comparecientes, entre los que no figura "de momento" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, según ha indicado la portavoz del Grupo Popular, Alicia García. NO INCLUYE A BEGOÑA GÓMEZ PERO SÍ A JAVIER HIDALGO Tampoco está en esa lista la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que sí aparece mencionada varias veces en el documento de 40 páginas relativo a solicitudes de información que ha registrado en la Cámara Alta. El Grupo Popular sí que ha citado finalmente a Javier Hidalgo, que fue consejero delegado del Grupo Globalia --propietario de Air Europa-- y que mantuvo relaciones profesionales con la esposa de Sánchez, según las informaciones publicadas por varios medios. En ese listado difundido por el PP a los medios no aparecía inicialmente su nombre alegando que "hubo un error mecanográfico en el primer documento que se registró", según fuentes de la formación. En la lista de comparecientes figura el empresario aragonés Carlos Barrabés; Víctor de Aldama, presidente del Zamora FC y ex asesor de Globalia; o el empresario Juan Carlos Cueto, investigado en el 'caso Koldo' como el presunto 'cerebro' de la trama que logró contratos en pandemia para el suministro de mascarillas. ARMENGOL Y TORRES, QUE FUERON PRESIDENTES DE BALEARES Y CANARIAS Asimismo, el PP propone citar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que fueron presidentes de Baleares y de Canarias, respectivamente. También solicita documentación sobre los contratos que realizaron los servicios de salud de ambas autonomías. Además, ha incluido en el listado del PP al actual ministro de Transportes, Óscar Puente; al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Los 'populares', que tienen mayoría absoluta en el Senado, han registrado también la comparecencia del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán; el exministro José Luis Ábalos; su exasesor Koldo García --que fue detenido el 20 de febrero por este presunto fraude de las mascarillas y dejado en libertad dos días después--, y su hermano, Joseba García, que trabajó desde 2019 para empresas vinculadas a Transportes. EL PP PIDE TAMBIÉN LLAMAR A RUBIALES Además, el PP ha llamado a comparecer al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', así como al expresidente del Consejo Superior de Deportes (CSD) y exjefe de gabinete de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad, Víctor Francos. En su listado el PP ha incluido también a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; y el presidente del Zamora CF y presunto conseguidor de una trama a la que se investiga porque habría pagado comisiones irregulares por la adjudicación de contratos de mascarillas en la pandemia, Víctor de Aldama. También pide que comparezcan la exsecretaria de Estado de Transportes y expresidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera; el expresidente de Renfe Isaías Táboas; Rubén Villalba, el agente de la Guardia Civil destinado en Venezuela y que fue detenido en el marco del 'caso Koldo'; y el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo.