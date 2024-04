El exministro José Manuel Otero Novas será investido Doctor 'Honoris Causa' por la Universidad CEU Cardenal Herrera

El presidente del Instituto CEU de Estudios de la Democracia y director del Aula Política, José Manuel Otero Novas, será investido Doctor 'Honoris Causa' por la Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH). El catedrático de Derecho Constitucional y ex senador Manuel Martínez Sospedra será el encargado de impartir la laudatio. La investidura tendrá lugar el próximo 9 de mayo, a las 12:30 horas, en el Paraninfo de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Valencia. Intervendrán en este solemne acto el rector, Higinio Marín Pedreño, y el Gran Canciller de la Universidad, Alfonso Bullón de Mendoza, ha avanzado la institución académica en un comunicado. José Manuel Otero Novas (Vigo, 1940) es un destacado jurista, escritor y político español que estuvo al frente de los ministerios de la Presidencia y Educación en los ejecutivos de Adolfo Suárez. Licenciado en Derecho, con premio Extraordinario, ganó las oposiciones de Abogado del Estado e Inspector de los Servicios de Hacienda y desempeñó sus servicios al Estado en el Ministerio de Hacienda, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. Asimismo, fue director del Área Legal en el Banco de España y ha participado en los órganos de administración en varias entidades bancarias y destacadas empresas españolas de diversos sectores. Fue miembro fundador del Grupo Tácito en los últimos tiempos del franquismo. Durante los años de la Transición, fue director general de Política Interior y subsecretario técnico del presidente Adolfo Suárez. En 1977, fue nombrado ministro de la Presidencia, donde presidió las comisiones de Transferencia al Consejo General del País Vasco, a la Junta de Andalucía, a la Junta de Canarias y al Consejo Regional de Andalucía; en 1979, fue puesto al frente del Ministerio de Educación, donde puso en funcionamiento casi un millón de nuevos puestos escolares públicos y tramitó la Ley Orgánica Estatuto de Centros Escolares, que articuló la libertad de enseñanza en España. Hasta 1982 fue diputado de UCD por Lugo. Entre 1989 y 1996 fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, diputado en el Congreso por Zamora (1989-1996) y portavoz de Presupuestos del PP. Patrono de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, es académico de Número de la Real Academia de la Mar y durante 11 años fue vocal del jurado de Ciencias Sociales de los Premios Príncipe de Asturias. Su trayectoria ha sido distinguida con la Medalla de la Unesco al Mérito en la Ciencia, y la Medalla de Oro de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Asimismo, es Caballero Gran Cruz de la Orden de Isabel la católica; Caballero Gran Cruz de la Orden de Carlos III; Caballero Gran Cruz de la Orden de Alfonso X El Sabio. Fuera de nuestras fronteras recibió la Cruz de la Orden del León de la República de Finlandia y las cruces al mérito por servicios distinguidos de las Repúblicas del Perú y de Italia. José Manuel Otero Novas es autor de numerosas ponencias, artículos y colaboraciones en prensa sobre temas políticos y sociales. Además, ha escrito libros como 'Nuestra democracia puede morir' (1987), 'Defensa de la Nación española' (1998), 'El Retorno de los Césares' (2007) y 'Mitos del Pensamiento Dominante. Paz, Democracia, Razón' (2011). En 2015 publicó 'Lo que yo viví. Memorias políticas y Reflexiones'. José Manuel Otero Novas se une así a otros intelectuales nacionales e internacionales que han recibido la distinción Honoris Causa de la Universidad CEU Cardenal Herrera: Andrea Riccardi; Stanley G. Payne; Joaquín Navarro Valls; Stanley B. Prusiner; Nora D. Volkow; Monseñor Antonio Cañizares; José María Aznar; Valentín Fuster; Mario Moretti; y Monseñor Santos Abril. JORNADAS MEMORIA Y LEGADO DE LA TRANSICIÓN Con motivo de la distinción de José Manuel Otero Novas, la Universidad CEU Cardenal Herrera celebrará las Jornadas Memoria y Legado de la Transición los días 6, 7 y 8 de mayo, en el salón de actos de la Fundación Bancaja. Acudirán, entre otros, los expresidentes del Gobierno José Mª Aznar y Mariano Rajoy; el expresident de la Generalitat y senador Joan Lerma; la periodista y exdirectora del diario Las Provincias, Mª Consuelo Reyna; el exsenador y embajador Javier Rupérez; el vicepresidente de la Fundación víctimas del Terrorismo, Francisco Javier López Ruiz; el ex secretario de Estado y Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros; el ex ministro de Educación Juan Antonio Ortega y Díaz Ambrona; y el rector honorario de la Universidad CEU Cardenal Herrera, Vicente Navarro de Luján.