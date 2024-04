Aragonès promete la gratuidad de toda la etapa de guardería si vuelve a ser presidente

El presidente de la Generalitat y candidato de ERC a la reelección, Pere Aragonès, ha anunciado este miércoles su voluntad de que toda la etapa de guardería --de 0 a 3 años-- sea gratuita a lo largo de la legislatura si revalida el cargo. En una conferencia en el Fórum Europa, ha recordado que durante su presidencia han impulsado la gratuidad del I2, lo que supone "una carta de presentación para anunciar que, en la próxima legislatura, la guardería de este país será gratuita y universal". "Es un paso imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades", ha sostenido el presidente de la Generalitat, que también ha reivindicado la gestión económica, de reindustrialización y en materia de investigación y desarrollo que han llevado a cabo con acuerdos como el de Ebro y Chery anunciado el martes. Según Aragonès, un cambio al frente de la Generalitat podría suponer que se abandonaran las prioridades de los republicanos y que se volviera "a un modelo de un país con una economía puramente de servicios y no una economía que apuesta por el valor añadido". También ha situado la simplificación administrativa para todos los ciudadanos, y no sólo para las empresas, como otro de sus objetivos para la próxima legislatura, y ha reiterado su propuesta de crear una conselleria de lengua catalana. CATALÁN Sobre esta cuestión, ha acusado al cabeza de lista del PSC a las elecciones, Salvador Illa, de haber abandonado el modelo de inmersión lingüística y defender la propuesta de Cs. "Me sorprende que Illa cambie el posicionamiento tradicional del PSC de defensa de la inmersión hacia un modelo de trilingüismo en la escuela. Me preocupa. Era la propuesta que hacía Cs". Según Aragonès, hay que poner al día el modelo de inmersión en muchos ámbitos porque --ha admitido-- no se han conseguido algunos objetivos y deben reforzarse, "pero la alternativa no pueden ser las recetas de Cs, que se llevaron al Parlament para favorecer la división social en el país". "Esto lo tenemos que combatir y lo combatiré. Necesitamos un presidente de la Generalitat que defienda la lengua siempre, que no la abandone nunca", ha subrayado. "VENTANA DE OPORTUNIDAD" Ha reivindicado la capacidad del Govern de llegar a acuerdos, y ha apuntado que en la próxima legislatura quiere acordar las bases de un referéndum en Cataluña, cuestión en la que considera que se abre "una ventana de oportunidad"; una financiación singular, y reforzar el estado del bienestar y el catalán. A su juicio, el PSOE "no tiene alternativa para pactar, ahora no hay el comodín de Cs", por lo que ha pedido a los catalanes que confíen en quien siempre han apostado por este camino, en referencia a ERC. Es más, cree que la negociación de estos aspectos, incluso el traspaso de Rodalies, pueden estar en riesgo si no gobiernan los republicanos: "No hace 10 meses que hemos cambiado de opinión. No estábamos con una confrontación con pocos resultados prácticos", ha asegurado en referencia implícita a Junts. PUIGDEMONT Al preguntársele como se rehacen los puentes con Junts, ha lamentado que salieran del Govern y ha cuestionado las "llamadas a la unidad" del candidato de Junts+ a las elecciones, Carles Puigdemont. Según Aragonès, las llamadas a la unidad tienen que demostrarse con hechos y ponerse en práctica: "Siempre he tenido la mano tendida, creo que no ha sido correspondida en muchos ámbitos", ha lamentado.