Vox no ve operatividad de la comisión de investigación y aboga por que la Justicia dirima

Sevilla, 16 abr (EFE).- La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha manifestado este martes que la única operatividad de la comisión de investigación sobre la compra de mascarillas es que el PSOE y el PP "se lancen los trastos a la cabeza" por lo que a su partido le gustaría que estas "irregularidades" se dirimieran ante la Justicia.

En declaraciones a los periodistas en la Feria de Abril, Millán ha señalado que la presencia de determinados políticos, como el exministro José Luis Ábalos, en la comisión de investigación del Congreso no supone más que los grandes partidos "se lancen los trastos a la cabeza".

Ha indicado que para su partido la comisión de investigación "se queda corta" porque en realidad lo que realmente se debería hacer es que estas irregularidades "las dirimiera un juzgado".

Tas asegurar que las irregularidades "hay que investigarlas, sean del partido que sean", la portavoz de Vox ha insistido en que la comisión creada en el Congreso se debe investigar que ha habido "grandes irregularidades" en el seno del PSOE y donde están implicadas al menos dos comunidades entonces de este partido -Canarias y Baleares-.

En este sentido, Millán ha indicado que en el caso de Baleares, la actual presidenta de la Cámara, Francina Armengol, "no debería seguir" ostentando este cargo, por lo que ha advertido de que su partido no va a "desaprovechar" la oportunidad de denunciar estas irregularidades.

"Es que también afectan al presidente del Gobierno por medio de su mujer y afectan a la totalidad del Partido Socialista, por lo que no vamos a desaprovechar la oportunidad de denunciarlo", ha explicado Millán, quien, no obstante, ha reiterado que "llegado el caso, a nosotros nos gustaría que esto se dirimiera en un juzgado".

Preguntada por los problemas que tiene Vox en Baleares, Millán ha dicho que lo que ha ocurrido es un cambio de dirección con el objetivo de "garantizar" en primer lugar el cumplimiento del programa electoral del partido en Baleares y en segundo garantizar el cumplimiento del programa de gobierno con el PP.

"Con ese fin se ha procedido a la modificación de la dirección parlamentaria", ha señalado la portavoz de Vox.

Se ha referido a la campaña electoral de las elecciones vascas y ha llamado la atención sobre el hecho de que el PP haya dicho que no tendría problemas en pactar con PNV y PSE cuando se trata de dos partidos que "están llevando a cabo las políticas en España que están hundiendo el País Vasco y que a nivel nacional nos esta llevando a una crisis institucional, política, social y económica sin precedentes".

Tras afirmar que es algo que no le extraña del PP, Millán ha apuntado que no entiende la oposición que está haciendo porque en los territorios en los que gobierna con Vox "se están dado pasos para revertir las políticas de la izquierda", algo que, por ejemplo, no hace el PP en Andalucía. EFE

dt/bfv/aam