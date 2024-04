Santi Rodríguez (PP) no ve "ningún problema" en hablar de una nueva financiación para Cataluña

El secretario general del PP de Cataluña, Santi Rodríguez, ha negado que su partido tenga "ningún problema" con hablar de una nueva financiación para Cataluñaa, si bien ha pedido atender los problemas --en sus palabras-- que tiene la comunidad en impuestos y gasto. En una entrevista de este martes en La 2 y Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha instado a "hacer los deberes", por un lado, en materia impositiva, sobre la que ha criticado que los catalanes sean los ciudadanos que más impuestos pagan de toda España, según él. Asimismo, ha destacado que estos son impuestos que se deciden en Cataluña: "Pagamos más por ser catalanes, pero porque lo decidimos en el Parlament de Cataluña, no porque lo decidan de Madrid. Por tanto, el problema lo tenemos aquí". Por otro lado, ha señalado al gasto, el cual ha pedido dedicar "a lo que realmente necesitan los catalanes y no a lo que necesitan los partidos independentistas". Y al preguntársele por un posible entendimiento con Junts+ Puigdemont per Cataluña en el ámbito económico, ha afirmado que sería posible aunque "depende de como se levanten ese día", si bien ha opinado que con el Junts de hoy en día es muy difícil ponerse de acuerdo en nada, textualmente.