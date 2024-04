PSOE sondea a sus socios del Congreso para aprobar hoy un listado de comparecientes en la comisión sobre mascarillas

El PSOE ha iniciado contactos con sus socios parlamentarios para intentar aprobar este martes un primer listado de comparecientes para la comisión de investigación sobre los contratos de emergencia que se hicieron durante la pandemia para la adquisición de material sanitario tanto en la Administración General del Estado como en las comunidades autónomas. Este órgano, que preside el socialista Alejando Soler Mur, se reunirá a puerta cerrada a partir de las once de la mañana del martes, para debatir los planes de trabajo y las peticiones de comparecencias y documentación que han presentado los distintos grupos parlamentarios. El listado definitivo se tiene que aprobar por el plenario de la comisión y los socialistas requieren el concurso de sus habituales socios del Congreso, además de Sumar, para sacar adelante las comparecencias que más les interesen y frenar las que quieran esquivar. Por eso, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, ya han abierto conversaciones con los grupos más afines para diseñar una estrategia. En total, los grupos han propuesto llamar a más de 200 personas, siendo el PSOE la formación que más nombres ha puesto sobre la mesa, 84 en total, seguido del PP, con 67. Aunque la comisión de investigación se creó con la primera finalidad de esclarecer los contratos suscritos por el Gobierno central, la lista de comparecencias del PSOE incide más en el segundo punto, el de examinar los procedimientos de contratación de emergencia en las otras administraciones, y por ello la mayoría de sus comparecientes son políticos del PP o están vonculados con los 'populares'. LOS SOCIOS QUIEREN INTERROGAR A ABALOS El PSOE incluye en su lista a Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exminustro José Luis Ábalos en el Ministerio de Fomento y que da nombre a la trama, pero no cita al propio exministro y exresponsable de Organización de los socialistas, que sí reclaman sus aliados. García Izaguirre es el más 'deseado', pues le reclaman nueve partidos (todos los que han registrado nombres salvo Coalición Canaria y el BNG), mientras que la presencia de Ábalos la solicitan siete (todos salvo PSOE, CC, BNG y UPN), igual que los que incluyen al exministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat Salvador Illa (sólo PNV y el Grupo Mixto le dejan fuera). El tercer lugar lo ocupan, con seis peticiones cada uno, la presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, Francina Armengol (todos salvo Junts, PNV y el Mixto); el empresario Víctor de Aldama; el cesado secretario general de Puertos Álvaro Sánchez Manzanares, y José Antonio Olivera, director de Gabinete del ministro de Política, Ángel Víctor Torres, que fue su viceconsejero de Presidencia cuando estaba al frente del Ejecutivo canario. Ya en la cuarta posición, con cinco solicitudes, aparece la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PSOE, Sumar, ERC, Junts y Bildu). También acumulan cinco peticiones otros dos implicados en la 'trama Koldo', su hermano Joseba García Izaguirre y el empresario Juan Carlos Cueto. Hasta cuatro formaciones piden interrogar al ministro Ángel Víctor Torres; la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; al también empresario de la trama de mordidas vinculada a Koldo García, Íñigo Rotaeche, y al subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez García destinado en la Sección de Seguridad del complejo ministerial de Nuevos Ministerios que ha tenido encuentros con Koldo en los últimos años. ERC, BILDU Y BNG APUNTAN A FEIJÓO También figura en cuatro listados el que fuera subdirector de Compras y Logística durante la pandemia, Antonio Mascaró Crespí; el director general del Servicio de Salud de Baleares durante la pandemia, Juli Fuster Culebras; su sucesor, Manuel Palomino, y el actual, Javier Ureña. Tres son los partidos que quieren citar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (ERC, Bildu y BNG); al portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado (PSOE, ERC y Bildu) y al alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez Almeida (los dos grupos del Gobierno y ERC). Otras tres peticiones suman, respectivamente, el ex director general del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) Alfonso Jiménez Palacios; la exconsejera balear de Salud Patricia Gómez Picard y el exdirector del Servicio Canario de Salud Conrado Domínguez Trujillo. En la misma situación están Israel Pilar, presidente de la empresa Sortis, que supuestamente pagó más de 10.000 euros a Koldo García y el también allegado del exasesor de Ábalos, el Rubén Villalba Carnerero, el agente de la Guardia Civil destinado en Venezuela y que cobraba en efectivo de la trama. SANTOS CERDÁN Y EL NOVIO DE AYUSO Entre las personas cuya presencia reclaman dos grupos destacan el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, reclamado por el PP y UPN; y Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso; citado por Sumar y Junts. El PSOE no ha incluido en su lista al novio de la presidenta madrileña, pero sí quiere llamar a media de docena de personas de su círculo empresarial y societario. Con dos menciones aparecen también el que fuera consejero de Sanidad de Ayuso en pandemia y ahora senador Enrique Ruiz Escudero; el CEO de Globalia Javier Hidalgo Gutiérrez y uno de los empresarios investigados por estafar al Ayuntamiento de Madrid Luis Medina. Una sola vez figuran en la lista, entre otros, Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, a la que únicamente reclama Vox; la exministra de Sanidad Carolina Darias, que sucedió a Illa en el cargo; la exvicepresidenta económica Nadia Calviño, la actual presidenta de Baleares, Marga Prohens, y el empresario Javier Luceño socio del antes citado Luis Medina.