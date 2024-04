Ponsatí (Alhora) carga contra la inmersión lingüística: "La doctrina de un solo pueblo hace tiempo que es falsa"

La cofundadora y candidata del partido independentista Alhora a las elecciones catalanas, Clara Ponsatí, ha cargado contra la inmersión lingüística en Cataluña, sobre la que ha afirmado que "la doctrina de un solo pueblo hace mucho tiempo que es falsa". En una entrevista de este martes en el diario 'Nació' recogida por Europa Press, ha criticado que "la inmersión es una ilusión que es falsa", ya que el catalán se está reduciendo cada vez más en pro de la segregación y la castellanización. La también exconsellera de la Generalitat y eurodiputada de Junts ha mantenido esta postura al hilo de la propuesta de su formación anunciada este lunes sobre cambiar el modelo de inmersión por una doble red educativa que "garantice el derecho a una educación 100% en catalán", según un comunicado. Ponsatí ha sostenido que el modelo que proponen permitirá crear comunidades en las que los catalanes se sientan orgullosos de hablar catalán ya que, a su juicio, "a la gente joven le parece que el catalán no mola" y, si bien ha propuesto promover la creación de contenido en catalán en las redes --textualmente--, ha defendido que la responsabilidad del Govern está sobre todo en las escuelas. Finalmente, ha aseverado que "se ha de dejar de esconder la cabeza bajo el ala" y dejar de hacer discursos de hace más de 40 años para comenzar a remontar, ya que pretender que aquí no pasa nada y que la inmersión funciona y que no hay segregación es, en sus palabras, engañarse.