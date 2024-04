Page carga contra Otxandiano por "no reconocer a ETA como banda terrorista" y lo considera "un retroceso" para Euskadi

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cargado contra el candidato de Bildu a las elecciones vascas, Pello Otxandiano, por no desmarcarse y "no reconocer a ETA como banda terrorista", algo que le preocupa toda vez que puede ganar las elecciones, "lo cual significa, simple y llanamente, un retroceso en lo que fue la pelea por la autonomía y la libertad en el País Vasco". En una entrevista con Antena 3 recogida por Europa Press, ha enfatizado que "si alguien piensa que la batalla acabó cuando tiraron las pistolas, se equivocan". "No hay nada más que escuchar lo que dicen en sus postulados y en sus programas no sólo desde el punto de vista de la independencia como para saber que están muy alejados de cualquier posición homologable hoy en la Europa que tenemos", ha señalado. Al hilo, se ha mostrado sorprendido por el hecho de que formaciones como el Partido Socialista de Euskadi o el Partido Nacionalista Vasco ahora "demonicen" a Bildu en un contexto en el que a cinco días de las elecciones vascas lideren las encuestas, mientras que ambas formaciones pactan "cosas importantes" con ellos en el tablero nacional. En esta línea, ha insistido en que los dos partidos "han estado pactando en Madrid sin parar", y además "leyes importantes como la de Vivienda o la de Memoria Democrática". Según ha apuntado, "el tiempo evidentemente ha hecho que muchos de los elementos característicos de los radicales vascos, sobre todo para las nuevas generaciones, se hayan ido difuminando" ya que hay "mucha gente que quiere ir pasando página de lo que fue el trauma, el dolor y el drama" de ETA. Pero, asegura, "no va a haber nunca una posición de normalidad mínima, elemental, hasta que la gente de Bildu no reconozca abiertamente" la responsabilidad de ETA, "una banda terrorista asesina que lo único que hizo es destrozar todas las esperanzas de personas y de la sociedad vasca y española".