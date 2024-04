HOY ES NOTICIA EN ESPAÑA

ELECCIONES VASCAS

El Gobierno ve cobarde y un desprecio a víctimas que Otxandiano (EH Bildu) no reconozca a ETA como banda terrorista

LEY AMNISTÍA

El Congreso rechaza anular la amnistía y el PSOE insta al PP a llevarla al Constitucional

CASO KOLDO

El PSOE pacta con sus socios citar a Ábalos a la comisión Koldo del Congreso, que arrancará el próximo lunes con la comparecencia de Illa

El Gobierno defiende la comisión Koldo del Congreso frente a la "fake" del PP en el Senado

Moreno advierte al PSOE: "Se pueden llevar la sorpresa de que comente algunas cositas"

JUSTICIA PROCÉS

La Fiscalía acusa a los líderes del procés del desvío de 3 millones de fondos para el 1-O

ISRAEL PALESTINA

La Audiencia Nacional admite a trámite querella contra la cúpula de Hamás por terrorismo

SUCESOS CHILOECHES

La investigación apunta al robo como móvil del triple crimen en Chiloeches (Guadalajara)

LISTAS ESPERA

Casi 850.000 pacientes, récord en listas de espera para una intervención quirúrgica

VIOLENCIA MACHISTA

El Gobierno destina 160 millones a las autonomías para luchar contra la violencia machista

INMIGRACIÓN MENORES

El Gobierno presentará el lunes a Canarias su propuesta de reparto de menores migrantes

PERSONAS DESAPARECIDAS

Retrato de las 15.126 desapariciones en 2023: Voluntarias, adultas y resueltas en 7 días

CASO ERIAL

Nuevas confesiones revelan las "mordidas" del caso Erial y debilitan la defensa de Zaplana

SEQUÍA CATALUÑA

Cataluña fija un tope en el consumo de agua para el turismo y flexibiliza llenado piscinas

TURISMO VERANO

Exceltur prevé que el turismo siga creciendo en 2024 aunque a ritmos más moderados

Las aerolíneas prevén récord histórico de vuelos este verano, hasta 240 millones de plazas

CINE EEUU

'Civil War': "Cada foto de una guerra era una advertencia: No hagáis esto. Y aquí estamos"

ANÁLISIS | Un euskera con cada vez más hablantes, ante el reto de incrementar su uso

El avance del euskera en la Educación, las facilidades ofrecidas a quienes buscan aprenderlo y la necesidad de dominarlo para acceder a determinados trabajos en Euskadi ha elevado notablemente en los últimos años el número de hablantes de una lengua vasca cuyo principal reto es ahora extender su uso al ámbito cotidiano. Carlos López Izquierdo

CRÓNICA | De Dua Lipa a Rosalía y Shakira, doce canciones con Barcelona como telón de fondo

El espectacular videoclip de Dua Lipa para su último tema, ‘Illusion’, rodado en la piscina municipal de Montjuïc, ha vuelto a posicionar a Barcelona como escenario para ser telón de fondo de canciones de todo tipo, algo que ya descubrieron en su día artistas como Kylie Minogue, The Pogues, Evanescence y, por supuesto, Shakira y Rosalía. Guillermo Cabellos

ENTREVISTA |Javier Castillo: "No veo como algo peyorativo que digan que soy un escritor comercial"

Después de haber vendido más de dos millones y medio de ejemplares, Javier Castillo vuelve a las librerías con 'La grieta del silencio' y asegura que no ve "como algo peyorativo" que le califiquen como un "escritor comercial", porque "tiene que haber libros para todo el mundo". José Luis Picón

CRÓNICA | Rushdie disecciona en 'Cuchillo' a su agresor: "Intentaste matarme porque no sabías reír"

Salman Rushdie disecciona en el libro 'Cuchillo: Meditaciones tras un intento de asesinato' el atentado casi mortal que sufrió en 2022 y arrebata de forma simbólica el arma al agresor para entrar en su mente. "Puede que intentaras matarme porque no sabías reír", le explica. Marina Estévez Torreblanca

ENTREVISTA | Soyinka, premio Nobel de Literatura: "Hubiera preferido no tener que combinar literatura y política"

El nigeriano Wole Soyinka, que en 1986 se convirtió en el primer escritor africano en conseguir el Premio Nobel de Literatura, cree que la combinación de religión y ambición extrema del poder están arruinando el mundo y hubiera preferido no tener que combinar literatura y política, una mezcla "inevitable".

AGENDA INFORMATIVA PENDIENTE A LAS 17:30 HORAS

POLÍTICA

Ámsterdam.- ESPAÑA PAÍSES BAJOS.- Los reyes comienzan una visita de Estado de tres días a Países Bajos acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. (15:30 horas, aeropuerto Adolfo Suárez Madrid- Barajas, pabellón de Estado). (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:30h.- Madrid.- LEY AMNISTÍA.- El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Enrique Gimbernat Ordeig, y el de la Universidad Autónoma (UAM), Manuel Cancio Meliá, comparecen en la comisión conjunta Constitucional-Justicia que tramita la proposición de ley orgánica de amnistía. Senado. (Texto)

19:00h.- Barcelona.- PARTIDOS JxCAT.- El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont presenta por videoconferencia el estudio 'Mutual trust, fundamental rights and objectively identifiable groups. The jurisprudence of the european court of justice in the catalan context'. c/ Bonaire, 2. (Texto) (Foto) (Vídeo)

19:00h.- Barcelona.- SÍNDIC GREUGES.- Acto de conmemoración del 40 aniversario del Síndic de Greuges, con la presencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès y la presidenta del Parlament, Anna Erra. Invernáculo del Parque de la Ciutadella. (Texto)

19:00h.- Ámsterdam.- ESPAÑA PAÍSES BAJOS.- Los reyes ofrecen una recepción a la colonia española. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ELECCIONES VASCAS

17:30h.- Bilbao.- ELECCIONES PP.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene un encuentro con la Asociación de Hostelería de Bizkaia. Hotel Carlton. (Texto)

18:00h.- Vitoria.- ELECCIONES ELKARREKIN.- La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el cabeza de lista por Álava, Juantxo López de Uralde, visitan una mesa informativa. Juncal Ballestin Plaza.

19:00h.- Bilbao.- ELECCIONES PP.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, da un paseo por el barrio de Santutxu en apoyo al candidato del PP a las elecciones en el País Vasco, Javier de Andrés. Plaza del Carmen. (Texto)

19:00h.- Barakaldo (Bizkaia).- ELECCIONES PNV.- Mitin del PNV con el lehendakari, Iñigo Urkullu, el presidente del EBB, Andoni Ortuzar, y el candidato del PNV a lehendakari, Imanol Pradales. Herriko Plaza. (Texto) (Foto)

12:00h.- Vitoria.- ELECCIONES SUMAR.- Acto de campaña de Sumar con la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, y del cabeza de lista por Álava, Jon Hernández, con las políticas de vivienda como tema central. Plaza porticada de Zabalgana.

22:00h.- Bilbao.- ELECCIONES VASCAS.- La radiotelevisión pública vasca, EITB, programa un debate electoral en castellano con todos los candidatos a lehendakari para las elecciones del próximo 21 de abril. (Texto) (Foto)

ECONOMÍA

17:30h.- AGRICULTURA MERCADOS.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el presidente de Mercasa, José Miñones. Ministerio.

JUSTICIA Y SEGURIDAD

20:00h.- Toledo.- ESPAÑA UCRANIA.- El ministra de Defensa, Margarita Robles, mantiene un encuentro con militares ucranianos que reciben formación en el Toledo Training Coordination Center (TTCC). Academia de Infantería. Carretera de San Servando, s/n.

SOCIEDAD

18:00h.- Madrid.- POLÍTICA DISCAPACIDAD.- Presentación del 'Manifiesto para una democracia más accesible', a solicitud del Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar. Congreso.

19:00h.- Madrid.- CÁNCER INVESTIGACIÓN.- La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene en la inauguración del Encuentro de Pacientes con Cáncer de Mama Metastásico 'Crucemos la meta', organizado por la Asociación Española contra el Cáncer de Mama Metastásico. CaixaForum.

CULTURA Y ESPECTÁCULOS

16:15h.- Villaviciosa (Asturias).- GASTRONOMÍA FABADA.- Veintidós restaurantes participan en la final del concurso 'La mejor fabada del mundo', que este año alcanza su decimocuarta edición. Inicio de la degustación a las 16:45 horas. Entrega de premios a las 19:30h. (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00h.- Barcelona.- FOTOGRAFÍA EXPOSICIÓN.- El Palau Robert inaugura la exposición 'Vides entre dictadures', una muestra de fotografías captadas por Rossend Torras i Mir (Barcelona, 1907-1996). Palau Robert. (Texto)

18:00h.l.- Las Palmas de Gran Canaria.- MIGRACIÓN ARTE.- La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la SGAE y Casa África reflexionan sobre el impacto de la migración en la cultura canaria, en un mesa redonda en la que participan el cantante senegalés Khaly Thioune, la artista canaria de padres guineanos Biselé y el fundador del proyecto Barrios Orquestados, José Brito (declaraciones a las 17:45 h.l.). Casa África, c/ Alfonso XIII, 5.

