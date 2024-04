Borrell cree que el ataque de Irán a Israel fue disuasorio y que no quería escalar: "Lo hubieran podido hacer peor"

El Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, considera que el ataque ejecutado con misiles y drones por Irán contra Israel fue disuasorio y no buscaba aumentar la tensión en la región. "Creo que no estaban queriendo escalar. Ha sido un ataque, han disparado más de 300 drones y misiles, o sea, no es ninguna broma, pero lo hubieran podido hacer peor, o mejor, según como se mire", ha lanzado Borrell en una entrevista este lunes en Cadena Ser, recogida por Europa Press. Asimismo, sacó esta conclusión tras su conversación con el ministro iraní de Exteriores, Hosein Amirabdolahian. "Irán, creo honestamente, que no quiere una escalada que nos haga caer en una guerra", ha añadido, insistiendo en que el país "casi estaba esperando a que les derribaran los drones". "Sabían muy bien la trayectoria de un dron, el tiempo que tardaba en llegar, a la velocidad que iba, dónde estaban las defensas de los demás... me imagino por descontado que muchos de ellos sabían que serían derribados", ha argumentado. A su juicio, la tensión en Oriente Próximo hace que la zona esté "al borde del abismo". "Estamos al borde de que salte una chispa y haya una guerra regional de consecuencias graves para todos", ha advertido poniendo el foco en la situación humanitaria en Gaza, que se agravaría aún más. Al hilo, Borrell ha hecho un llamamiento a Estados Unidos para que use su influencia sobre Israel para evitar una respuesta de este país a los ataques de Irán. "Estados Unidos tiene mucha influencia sobre Israel. Si la quiere usar, puede sin duda influir en ellos (...) y lo que pueden hacer es la presión diplomática y el convencimiento. Hacerles ver las consecuencias de esa acción", ha dicho. SISTEMA DE DEFENSA ANTIAÉREA COMO ISRAEL Preguntado por la petición del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, a sus aliados para que se impliquen en proteger a su país de los ataques rusos del mismo modo que algunos de ellos han hecho con Israel de los misiles iraníes, Borrell ha empatizado con Zelenski asegurando que están "en ello". "Yo comprendo al presidente Zelenski. Lo veía venir, que Zelenski nos diría, 'oiga está muy bien; ¿por qué no hacen ustedes lo mismo conmigo, que todas las noches soporto bombardeos y estos sí que van a dar?'", ha expresado Borrell. Sin embargo, ha argumentado que sería necesaria la creación de un sistema como el de Israel, que cuesta "una millonada" y "mucho tiempo de construcción". "Estamos en ello y espero que el próximo lunes el Consejo Conjunto de Ministros de Defensa y Exteriores que he convocado, algunos países den un paso al frente y le den más misiles de defensa antiaérea", ha apuntado Borrell, reiterando que el ministro ucraniano tiene "razón" en su petición de protección a sus aliados.