Trias advierte a Illa de que habrán consecuencias si "manipula" para evitar un Govern de Junts

El exalcalde de Barcelona y líder de Junts en el Ayuntamiento, Xavier Trias, ha advertido al primer secretario y candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, de que habrán consecuencias si "manipula y hace las combinaciones necesarias para ser presidente" y así evitar un Govern de Junts tras el 12M. En una entrevista de este lunes en Ser Cataluña recogida por Europa Press, ha afirmado que "creerse que esto no tiene consecuencias es vivir como Alicia en el País de las Maravillas", al hilo de las declaraciones de este domingo del candidato de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Carles Puigdemont, en las que avisó que si Illa hace un Collboni --textualmente--, ya sabe cuáles son las consecuencias para el Gobierno. "Tienen que entender que no somos tontos y que las cosas no pueden ser así. Y yo creo que ahora tenemos una situación nueva, que es muy importante, que es el liderazgo del señor Carles Puigdemont", al cual ve insobornable a la hora de llegar a pactos, ha defendido Trias.