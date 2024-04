Tellado dice que Puigdemont ha recordado a Sánchez que solo seguirá si muestra "sumisión": "Y si no, colorín colorado"

El portavoz parlamentario del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, considera el presidente de expresidente de la Generalitat y candidato de Junts en las catalanas, Carles Puigdemont, ha recordado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que seguirá en La Moncloa si muestra "sumisión" ante sus socios porque, si no es así, "colorín colorado". Así se ha pronunciado después de que Puigdemont haya amenazado con dejar caer a Pedro Sánchez tras las catalanas si el Partido Socialista impide un Gobierno independentistas en Cataluña. "Si el señor Illa hace un Collboni, ya sabe cuáles son las consecuencias", ha señalado en una entrevista a El Nacional. Puigdemont aludía así al acuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona del PSC, PP y BComú que permitió a Jaume Collboni (PSC) ser alcalde, después de que Xavier Trias (Junts) ganara los comicios. Según Puigdemont, nadie entendería que su formación continuara apoyando "a una persona que no ganó las elecciones", Pedro Sánchez, "y que es presidente gracias" a los votos de su partido. Según Tellado, Puigdemont "recuerda dos cosas a Sánchez y le pone frente al espejo de la realidad": en primer lugar, que perdió las elecciones generales del 23 de julio; y en segundo lugar, que sólo seguirá gobernando "mientras siga mostrando sumisión ante sus socios". "Y si no, colorín colorado", ha afirmado Tellado en un mensaje en la red social 'X', antes Twitter, en el que ha recordado que "esta legislatura nació de un enorme error y cuanto más corta sea, mejor para los españoles". PUENTE CREE QUE PUIGDEMONT NO RETIRARÁ SU APOYO A SÁNCHEZ Las palabras de Puigdemont también han tenido respuesta por parte del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha restado importancia a esa advertencia de retirar el apoyo al Gobierno de Sánchez si el PSC impide un gobierno independentista. "Yo tengo muchas dudas de que eso vaya a ser así", ha indicado Puente en un desayuno informativo organizado por Europa Press, poniendo en cuestión que haya un "escenario alternativo mejor"." Entiendo que algunos se hagan ilusiones, pero sinceramente no lo veo", ha zanjado. También la portavoz el PSOE, Esther Peña, ha afeado las declaraciones del candidato de Junts+ Puigdemont per Catalunya a las elecciones catalanas, y las ha llegado a calificar de "chulería".