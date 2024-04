Rueda elimina las vicepresidencias y nombra cuatro nuevos conselleiros en un Gobierno del que salen Comesaña y Rivo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha decidido pasar página y ha diseñado un nuevo Gobierno autonómico que toma distancias con el acuñado por su antesor, Alberto Núñez Feijóo, a partir de su segundo mandato, ya que elimina las dos vicepresidencias, si bien mantiene en su Ejecutivo a quienes las dirigían hasta ahora: el líder del PP provincial de A Coruña, Diego Calvo, y Ángeles Vázquez. Este es el primer equipo que se considera de Rueda en sentido estricto, dado que heredó el de Feijóo cuando le sucedió en mayo de 2022 y se convirtió en sexto presidente de la autonomía. Apenas un año después empezó a ajustarlo a su medida, pero de nuevo propiciado por una decisión de su antecesor, ahora líder del PP estatal, quien forzó cambios al llevarse a Madrid a Francisco Conde y Rosa Quintana. El nuevo Gobierno de Rueda es coherente con algunas de las ideas que ha ido avanzando en los últimos días, sobre todo en su discurso de investidura de esta semana en el Parlamento de Galicia. Así, la reforma de la estructura es de calado, no solo por la supresión de las vicepresidencias, sino porque crea una nueva consellería --la de Cultura, Lingua e Xuventude-- y recoloca numerosas competencias. El departamento de Cultura, Lingua e Xuventude lo dirigirá el principal protagonista de las 'quinielas' de las últimas semanas y uno de los cuatro nuevos que se sentarán, después de tomar posesión este lunes, en el nuevo Consello de la Xunta: el alcalde de A Estrada (Pontevedra), José López Campos. López Campos será uno de los siete hombres que acompañarán a Rueda en un Ejecutivo en el hay cinco mujeres (frente la proporción de género seis-cinco que había hasta ahora). Y del que salen Julio García Comesaña (que dirigía Sanidade) y Elena Rivo (hasta ahora al frente de Emprego). Ethel Vázquez ya abandonó la Xunta semanas atrás para situarse en la Secretaría de la Mesa del Parlamento. DOS CONSELLEIROS QUE VEN REBAJADO SU RANGO POLÍTICO Frente a un modelo que elevaba el rango político de dos de sus miembros, Rueda ha apostado por un modelo en el que él refuerza su peso presidencial y da a los conselleiros condiciones de igualdad. Así, Diego Calvo y Ángeles Vázquez se despiden de sus cargos de vicepresidentes primero y segundo, respectivamente. Más allá de ver rebajado su rango político formal, Calvo mantiene sin cambios sus competencias y dirigirá la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; mientras que Ángeles Vázquez se pondrá al frente de Medio Ambiente y Cambio Climático (un área que Rueda a decidido elevar hasta formar parte de la denominación de una consellería). Dejará de gestionar las competencias de vivienda, que el presidente también quiere realzar y que ha llevado a otro departamento: la consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, que pasa a manos de María Martínez Allegue. Diputada por Pontevedra, fue directora xeral de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) entre los años 2010 y 2015. OTRAS DOS CARAS NUEVAS EN SANIDADE Y MEDIO RURAL Otra de las caras nuevas que estará en la foto de familia del nuevo Gobierno de este lunes es la de la conselleira que se pone al frente del departamento do Medio Rural, María José Gómez Rodríguez, profesora de inglés, alcaldesa de Guntín (Lugo) y senadora por su provincia. Releva en este departamento a José González, que cambia de competencias. Y aunque nadie en el PP actual habla en público de 'cuotas' políticas, lo cierto es que si se puede decir que Lugo gana una conselleira --que se suma a Alfonso Villares, que continúa como titular de la Consellería do Mar--, Ourense la pierde --con la salida de Elena Rivo (que dirigía Emprego e Igualdade), el conselleiro ourensano que permanece es José González--. González será el titular de una nueva Consellería de Emprego, Comercio e Emigración. Así, hereda las competencias de Rivo en materia de Emprego (que Rueda decide separar de las de igualdad), y les suma comercio y emigración, después de que el presidente ya avanzase su intención de ligar empleo y emigración --una Secretaría que hasta ahora dependía directamente de la Presidencia--. Nuevo será también Antonio Gómez Caamaño, que sustituye a Comesaña en Sanidade. Licenciado en Medicina, es especialista en Oncología Radioterápica y, desde 2013, jefe del servicio de esta área en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). AJUSTES EN LAS ÁREAS DE GARCÍA Y RODRÍGUEZ, Y CORGOS SIGUE CON FACENDA Junto con las consellerías de Medio Rural y Mar (dos áreas estratégicas en la economía gallega), así como Sanidade, y en un escenario en el que prácticamente todos los departamentos sufren cambios, Rueda ha decidido mantener una Consellería de Facenda e Administración Pública, al frente de la que también seguirá Miguel Corgos. Continuarán también en el Ejecutivo Fabiola García, Román Rodríguez y María Jesús Lorenzana, aunque con ajustes en sus competencias. La primera se desprende de Xuventude (que ahora estará bajo el ala de López Campos) y gana Igualdade (que Rueda ha decidido separar de Emprego), mientras que el segundo cede Cultura al también hasta ahora alcalde de A Estrada y dirigirá la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional. Rueda también había avanzado que Ciencia ganaría peso (y la sube al nombre de la Consellería) y su intención de ligar la innovación y la investigación científica, y llevarlas a Educación. De este modo, Lorenzana ve rebautizada la hasta ahora Consellería de Economía, Industria e Innovación como Consellería de Economía e Industria. TOMA DE POSESIÓN ESTE LUNES El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha firmado este mismo domingo el decreto de nombramiento de los integrantes del nuevo Ejecutivo que se sentarán con él en el Consello de Xunta. Fuentes consultadas por Europa Press han confirmado que este lunes tomarán posesión de sus cargos las nuevas conselleiras y conselleiros. Será la ocasión no solo para que mantengan su primer encuentro, sino para que se produzca la primera foto de familia.