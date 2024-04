Empresarios canarios, en contra de la ecotasa, sugieren incluso subir el IGIC

Santa Cruz de Tenerife, 15 abr (EFECOM).- Los líderes de diferentes organizaciones empresariales de Canarias se han declarado este lunes en contra de la posible aplicación de una tasa turística o ecotasa en las islas, e incluso han sugerido que antes se suban unas décimas el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) que aplicar esta medida impositiva a los turistas.

Un planteamiento que ha partido del presidente del Círculo de Empresarios de Gran Canaria, Agustín Manrique de Lara, quien en declaraciones a la SER Canarias recogidas por EFE, ha sugerido "recargar el IGIC con algunas décimas", sin especificar cuántas, si se quiere obtener una financiación extra para la mejora de espacios públicos en las ciudades turísticas, formación en el ámbito del sector turístico o mejora de infraestructuras.

Manrique de Lara cree que con una tasa turística "el mensaje que se está dando es que tienes que gravar a un sector porque es negativo para la sociedad" cuando, ha continuado, se debe conseguir que el sector turístico sea positivo para el entorno y colabore a dinamizar la sociedad y mejorar las condiciones de vida de los canarios.

Además, ha criticado "crear una figura que tenga más costes que los beneficios que genera", en referencia a la figura de la ecotasa, y se ha preguntado si la tasa turística es para penalizar a un sector o para fortalecer una actividad económica.

Manrique de Lara ha asegurado que "el diálogo siempre debe estar abierto" y que la fiscalidad hay que analizarla de forma conjunta, ver qué fiscalidad afecta al sector turístico y para qué y cómo se quiere incrementar a un sector que "aporta 4 de cada 10 euros a las arcas públicas".

El presidente de la patronal grancanaria ha asegurado que con estos movimientos e ideas se ha comprobado la incapacidad de las administraciones públicas de gestionar los recursos de los que dispone.

El presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, ha señalado por su parte que "la ecotasa está más que muerta, no tiene ningún sentido ni razón para aplicarse", y ha opinado que la disposición del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, de estudiar su aplicación implica "cierta contradicción" con la promesa de bajar impuestos.

Alfonso ha hecho hincapié en que una bajada de impuestos "duplicaría, triplicaría" la capacidad recaudatoria de una tasa turística que "no recaudaría más de 100 millones de euros al año".

Ha señalado que desde el ámbito empresarial asisten "un poco atónitos" a la repercusión que están adquiriendo las convocatorias del 20 de abril y la postura "buenista" de la mayoría de partidos políticos en torno a las mismas y sus postulados pues, ha recalcado, "emanan de la turismofobia".

El presidente de la patronal tinerfeña ha ahondado en que este movimiento surge de "una serie de personas que se acercan a los aeropuertos a amedrentar y acosar a los turistas con sus familias, con sus niños, para que no vengan a Canarias. Es un error. Hay alguna persona que se está frotando las manos en otros destinos turísticos, y esto nos está haciendo un daño terrible", ha aseverado.

"Es lamentable que todavía estemos planteando que el efecto que genera el turismo en Canarias sea pernicioso. No tiene ninguna razón", ha opinado Pedro Alfonso, quien ha minimizado, cuando no negado, el impacto de esta industria en el consumo del agua o las colas en las autopistas.

En cuanto al planteamiento de una nueva moratoria turística, ha indicado que "no se construyen hoteles desde hace tiempo" y algunos que están operando "no los podemos llenar porque hay gente que no quiere trabajar y tienen que abrir solo la mitad".

A cuenta de la petición del presidente de Canarias de un aumento de los salarios en el sector turístico, Pedro Alfonso ha indicado que se paga por encima de la media e incluso de la administración pública y, por tanto, no existe "una situación penosa, sino todo lo contrario: tira del carro para que resto de sectores y la administración sigan creciendo".

El presidente de CEOE Tenerife ha indicado que los aumentos de salarios se deben negociar por la vía de la productividad y que no sean consolidables, lo cual rechazan los sindicatos.

Ha afirmado que la productividad "es un tapón que tiene puesta la administración pública sobre las empresas y los administrados" y se ha preguntado cómo los ciudadanos no exigen una mayor "correspondencia entre lo que pagamos vía impuestos y el servicio y la eficiencia" de las administraciones públicas.

También se ha pronunciado en las últimas horas Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO), quien a través de un comunicado pide "serenidad" frente a la "agitación continua" de quienes la promueven con la intención de "vaguear".

Argumenta que estas personas "sólo buscan el debate permanente, porque siempre saldrá un tema adecuado, escudriñado precisamente para perder el tiempo, con el objetivo preestablecido de que se alargue lo más posible, con el fin de inmovilizar". EFECOM

