Crearán una red europea y latinoamericana para mejorar enseñanzas en ciencia y tecnología

Barcelona (España), 15 abr. (EFE).- Investigadores en aprendizaje integral en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas de todo el mundo participarán en la IX STEAMConf Barcelona 24, cuyo objetivo es crear una red europea y latinoamericana que potencie la enseñanza de estas disciplinas, informa la Universidad española Fabra (UPF).

La STEAMConf Barcelona 24 tendrá lugar entre los próximos jueves 18 y sábado 20 de abril con un programa de 72 actividades en la campus de la Ciudadela de la Universidad Pompeu Fabra (UPF), en el Espacio Vela de la Facultad de Náutica de Barcelona de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), en la Fundación Pasqual Maragall y en el parque de la Ciutadella, todas instituciones de Barcelona (noreste de España).

En las 72 actividades participarán expertos, investigadores y referentes de la educación, la ciencia y la tecnología de todo el mundo, además de maestros que trabajan con el alumnado en las aulas y estudiantes.

Desde la perspectiva internacional, el encuentro pretende fortalecer las alianzas y la cooperación entre los profesionales e investigadores que trabajan en el desarrollo del aprendizaje de las disciplinas científicas y tecnológicas en Europa y Latinoamérica.

Junto a profesores de la UPF, participarán expertos internacionales como la profesora de educación matemática de la Universidad de Illinois (EUA) Rochelle Gutiérrez; la cofundadora y codirectora de Habla Teacher Institutes de Mérida (México) María del Mar Patrón Vázquez; la científica, artista y profesora de la High Tech High School of Education (HTH-GSE) de San Diego (EUA) Nuvia Crisol Ruland, junto a Sunny Down Summers y Alaina Carter, de la New Harmony High School de New Orleans (EUA).

También intervendrán la experta en interacción robots-humanos, IA y educación del MIT MediaLab Massachusetts (EUA) Randi Williams; el transformador de sistemas educativos de Belfast (Irlanda) Scott Bold; las expertas en proyectos Maker para ayudar a implementar nuevas metodologías a partir de la tecnología en las aulas Diane Brancazio y Justin Schmidt, junto a Barbara Donnici y Elena Sofía Paoli, de la Fondazione Reggio Children (Italia).EFE

