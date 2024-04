AM.Ribas (Vox Baleares) "ni se plantea" que la dirección nacional pida las actas tras relevos en la portavocía del grupo

La hasta ahora portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, ha insistido en que hay "sintonía" total con la dirección nacional del partido a pesar de los relevos en la portavocía del grupo parlamentario adelantados tras el anuncio por parte de Sergio Rodríguez, Agustí Buades y ella misma de poner en marcha una asociación cívica al margen del partido. A preguntas de los medios antes de una reunión del grupo parlamentario para acordar los relevos, Ribas ha asegurado que "ni se plantea" que la dirección estatal --que podría estar viajando a Mallorca-- pida el acta a estos tres diputados tras este movimiento. "No entraría dentro de nuestros esquemas. Nosotros estamos en Vox perfectamente integrados", ha insistido expresando su sorpresa ante el revuelo levantado por este movimiento y volviendo a referirse a la sintonía y a la unidad del grupo parlamentario. Pocos segundos después de la llegada de Ribas, Rodríguez y Buades, han llegado a las dependencias parlamentarias el resto del grupo, Gabriel Le Senne, Patricia de las Heras, María José Verdú y Manuela Cañadas, aunque han preferido no hacer declaraciones. Después de la reunión, Ribas, que ha salido de las dependencias parlamentarias con Rodríguez y Buades, ha adelantado que Manuela Cañadas será portavoz y María José Verdú, portavoz adjunta, tras una elección por unanimidad. Estas diputadas, poco después, se han remitido a una rueda de prensa convocada para el mediodía, aunque se han referido a la unidad del partido y del grupo parlamentario. Respecto al hecho de que los ya exportavoces hayan salido primero del encuentro ha afirmado que "tendrían cosas que hacer". Ribas, por su parte, ha restado importancia a la posibilidad de que miembros de la dirección nacional de Vox estén viajando a Mallorca para, entre otras cuestiones, reunirse con miembros del PP. "Solo faltaría que no pudieran venir aquí personas de la dirección nacional de nuestro partido tanto para hablar con nosotros como para hablar con el PP", ha apuntado. ASOCIACIÓN DEL ÁMBITO PRIVADO "Hemos renunciado a las portavocías porque hemos creado una asociación que pretende dar un impulso a la sociedad civil y creemos que se puede confundir el partido con esa entidad que no tiene nada que ver, que pertenece a nuestro ámbito privado", ha explicado Ribas en relación a 'Avanza en libertad', cuya puesta en marcha anunciaron el pasado viernes. Cabe recordar que los hasta ahora portavoz titular y portavoz adjunto en el Grupo Parlamentario Vox en el Parlament balear, Idoia Ribas y Sergio Rodríguez, han presentado su renuncia a dichos cargos este lunes, junto al diputado Agustín Buades como presidente del Consejo de Dirección del grupo. Todos ellos conservan el acta y continúan como diputados dentro del Grupo Parlamentario Vox. Fuentes del grupo parlamentario habían señalado este lunes a primera hora, tras conocerse la dimisión de los cargos, que la decisión no se había consensuado con el resto de sus integrantes, y de hecho los diputados habían comunicado estas renuncias a sus compañeros --lo que incluye la presidenta del partido en las Islas, Patricia de las Heras-- este mismo lunes a primera hora. Las mismas fuentes han explicado que la decisión viene motivada por el lanzamiento de una asociación dirigida por estos tres diputados y su intención de dedicarse más a ella. En la presentación el pasado viernes ya señalaron su voluntad de compaginar la asociación con sus puestos de diputados. Por ello, este lunes los dos portavoces han presentado sendos escritos en la Cámara poco después de la apertura del registro. "Mediante el presente escrito presento mi dimisión como portavoz del grupo parlamentario Vox, con efectos de día de hoy, lo que solicito sea comunicado a los servicios de la cámara a todos los efectos", reza el escrito de Ribas. Mientras, Buades ha dimitido de forma interna como presidente del Consejo de Dirección. No han comunicado cambios inmediatos en el reparto de comisiones parlamentarias --si bien sí implicará un relevo en la Junta de Portavoces--. LANZAMIENTO DE UNA ASOCIACIÓN Estos tres diputados, que tuvieron un papel destacado en la crisis interna en el partido hace unos meses con el intento de apartar al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, anunciaron el pasado viernes la puesta en marcha de una asociación llamada 'Avanza en libertad', dirigida por ellos mismos como presidenta, vicepresidente y secretario, respectivamente. Se trata, según explicaron, de una iniciativa particular, totalmente desvinculada del partido o el grupo parlamentario, y que persigue una movilización de la sociedad civil que, aseguran, echan en falta en defensa de la libertad, la democracia, la unidad y la identidad cultural española. Los de Vox aseguraron que en ocasiones necesitan sentirse "arropados" por la sociedad en el momento de presentar y defender sus iniciativas y han puesto como ejemplo la derogación de la ley de memoria democrática, que llevará al Parlament a entidades y asociaciones que criticarán la eliminación, pero no a partidarios de la derogación, que los hay, a su juicio, pero que no están articulados en ningún tipo de movimiento. Sucede lo mismo, añadieron, con la cuestión de la libre elección de lengua. Aunque se mostraban muy satisfechos con los últimos resultados electorales que les situaron como tercera fuerza, reconocieron que el número de votos no se está traduciendo en una base social sólida. Ribas, Rodríguez y Buades descartaban que la puesta en marcha de la asociación surja de un desencuentro con la dirección nacional del partido con quien, insistieron, la sintonía ahora es total tras haber superado la crisis vivida hace meses.