Redondo critica las "leyes de la discordia y del oprobio" de PP y Vox que "insultan gravemente a las víctimas"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha criticado las "leyes de la discordia y del oprobio" de los gobiernos de PP y Vox que "insultan gravemente a las víctimas", a la "historia" y a "los valores democráticos". Así lo ha manifestado este domingo en declaraciones a los medios de comunicación en el homenaje e inhumación de 199 víctimas del franquismo en el cementerio de El Carmen de Valladolid, una jornada que ha calificado de "emocionante". En este sentido, Redondo ha aseverado que es "muy importante" reconocer a las víctimas y la labor de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica "en un momento complejo" por las leyes de memoria regionales impulsadas por PP y Vox en Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana. "Son leyes de la discordia y del oprobio que insultan gravemente a las víctimas porque no reconocen lo que ocurrió en realidad. También insultan gravemente a la historia de este país y a la realidad que vivimos como sociedad hace unos años pero que sigue muy viva y presente en las víctimas y sus familias", ha apostillado. Asimismo, ha tildado las leyes de "insulto a los valores democráticos" y ha defendido que el Gobierno "quiere hacer valer" la "verdad, justicia y reparación", por lo que ha recordado que denunciarán las leyes ante la ONU y la UE. Cuestionada por si creía necesaria la presencia de la Junta de Castilla y León y de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, en actos como el homenaje de este domingo en El Carmen, Redondo ha señalado que sería "incoherente" que estuviesen. "¿Cómo van a estar presentes en actos como este si están proponiendo leyes de la discordia y del oprobio? Están proponiendo leyes que insultan a las víctimas y a sus familiares, por supuesto que no pueden estar aquí", ha sentenciado. En el acto ha estado presente en representación de la Junta la directora general de Relaciones Institucionales, Irene Muñoz. Por otro lado, la ministra de Igualdad ha condenado la agresión al exalcalde de Ponferrada (León) Olegario Martín, actual portavoz socialista en el Ayuntamiento y presidente del Consejo Comarcal del Bierzo. "Es muy triste que se pase de la divergencia ideológica a la violencia", ha subrayado Redondo, para incidir en que la víctima era del PSOE y "los agresores, en general,, siempre vienen del mismo lado". "Llevan agrediendo las sedes del PSOE durante muchos meses y están activándose por determinadas declaraciones de PP y Vox", ha advertido. En este contexto, ha apelado a "la concordia, a la paz social y al respeto". "Sin respeto no hay democracia", ha agregado, para destacar que la democracia se basa en "tolerancia, pluralismo político y respecto al adversario": "Cuando se cruza esa línea, se ponen en riesgo los principios".