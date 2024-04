Feijóo prepara una lista para las europeas por la "vía de la adición", en la que tiene opciones de entrar Adrián Vázquez

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, prepara una candidatura por la "vía de la adición" para las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio, en la que "tiene opciones" de entrar el exsecretario general de Cs, Adrián Vázquez, según han informado a Europa Press fuentes del partido. El 7 de mayo finaliza el plazo para presentar candidaturas a los comicios europeos y el hermetismo del presidente de los 'populares' es máximo. De hecho, fuentes de su entorno destacan que se caracteriza por no revelar los nombres "ni al cuello de su camisa". Una de las principales incógnitas pasa por saber si repetirá Dolors Montserrat como número uno de la lista del PP o el líder del PP apostará por una cara nueva. Varios cargos del PP consultados por Europa Press consideran que la exministra de Sanidad tiene "muchas opciones" de encabezar de nuevo la candidatura tras el trabajo que ha realizado estos cinco años. SE SOLAPA LA CAMPAÑA CATALANA CON EL REGISTRO DE CANDIDATURAS Otras voces, sin embargo, no descartan que Feijóo pueda decantarse por su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, que fue de dos en los comicios europeos de 2019 y es también una de las personas de máxima confianza del presidente del PP. Además, González Pons --que ha pasado casi una década como eurodiputado-- ha tejido lazos y contactos en Bruselas tras haber ocupado la Portavocía de la delegación española del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y ser vicepresidente del Grupo Popular. De hecho, algunas fuentes creen que puede jugar un papel relevante en la futura estructura europea resultante de los comicios de junio. El plazo límite para registrar la candidatura europea tendrá lugar cinco días antes de las elecciones catalanas del 12 de mayo. La posible designación de Montserrat, que ha sido elegida además jefa de campaña del PP para los comicios de Cataluña, permitiría a Feijóo acoplar la campaña europea y la catalana, según advierten fuentes de la formación. EL PP QUIERE DESBANCAR AL PSOE COMO PRIMERA FUERZA En las elecciones del 26 de mayo de 2019, el PSOE fue la fuerza ganadora, con 20 escaños (32,82% de los votos) mientras que el PP quedó en segundo lugar con 12 actas (20,13%), seis puntos menos que en 2014, donde los 'populares' habían cosechado 16 eurodiputados. Tras el Brexit, los 'populares' lograron un nuevo escaño como consecuencia de la salida del Reino Unido de la UE, hasta lograr los 13 actuales. Ahora, el PP quiere darle la vuelta a la tortilla y volver a ser primera fuerza en España en esos comicios, siguiendo la senda de resultados de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, y de las generales del 23 de julio. En este momento se sientan en la Eurocámara Dolors Montserrat; Antonio López-Isturiz; Pilar del Castillo; Javier Zarzalejos; José Manuel García-Margallo; Francisco Millán; Rosa Estarás; Isabel Benjumea; Pablo Arias; Juan Ignacio Zoido; Gabriel Mato; Esther Herranz; y Ana Collado (ésta última desde la salida de Pons para liderar la lista del PP por Valencia para las generales). MARGALLO, A PUNTO DE CUMPLIR 80, NO REPETIRÁ El exministro Margallo, que cumplirá 80 años este verano, ya ha trasladado que no seguirá y dejará la política. En el caso de los demás eurodiputados del PP, la mayoría de ellos tiene opción de repetir, dado que Feijóo apostará en buena medida por la continuidad y suele valorar la experiencia. Además, fuentes de la dirección del PP han admitido que el partido afronta estos comicios europeos con unas expectativas "crecientes" --dado que puede superar la veintena de escaños--, por lo que Feijóo confirmará "un equipo por la vía de la adición". "Otros partidos van a ir a menos en su representación electoral en las europeas. El que estará preocupado es el PSOE porque tiene mucha gente que querrá repetir y puede que sus nombres peligren en la lista", han indicado en privado fuentes de la cúpula del PP. NUEVOS FICHAJES En las filas del PP dan por sentado que también habrá fichajes y cada vez cobra más fuerza el nombre del actual eurodiputado de Ciudadanos Adrián Vázquez, que dimitió de su cargo como secretario general del partido naranja el pasado 22 de marzo tras fracasar la negociación conjunta abierta con el PP para las elecciones catalanas y europeas. Fuentes de la dirección del PP han admitido a Europa Press que Vázquez "tiene opciones" de formar parte de la candidatura del PP y han señalado que en este momento no tiene responsabilidad en ningún otro partido. "Si entendemos que tiene capacidad de hacer un papel bueno bajo nuestras siglas, lo consideramos", han agregado las fuentes consultadas. Vázquez, que ha trasladado su intención de seguir trabajando en Bruselas, se mostró abiertamente a favor de la integración en el PP frente a las reticencias de cargos catalanes como Carlos Carrizosa, entre otros.