Sánchez plantea "una alianza de país" sobre la vivienda con ayuntamientos, diputaciones y los Gobiernos vasco y central

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido "una alianza de país" en torno a la vivienda con ayuntamientos, diputaciones forales y los gobiernos vasco y central. Asimismo, ha asegurado que esta va a ser la legislatura de la vivienda y "van a multiplicar por ocho" la política en esta materia. Sánchez ha participado este sábado en San Sebastián en un mitin junto al candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, el cabeza de lista por Guipúzcoa, Denis Itxaso, y la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Ane Oyarbide. En su discurso, se ha referido a cuestiones como el de la vivienda, que, según ha destacado, es uno de los "principales problemas" que tienen los jóvenes y, sobre todo, las familias jóvenes con hijos a cargo. "A todos ellos, les quiero decir que esta legislatura va a ser la legislatura de la vivienda, que vamos a hacer que lo que representa hoy un sueño irrealizable para muchísimos millones de españoles, también en Euskadi, sea una realidad palpable", ha agregado. Según ha indicado, van a multiplicar, -como ya se "ha hecho hasta ahora"- por ocho, la política de vivienda y van a seguir comprometiéndonos "para levantar el quinto pilar del estado del bienestar, que va a ser el de la vivienda". "Habrá gente que diga, eso es imposible, y yo digo, si levantamos la sanidad, la dependencia, la educación y las jubilaciones, y lo hicimos los socialistas, si hay un partido político que lo puede llevar a cabo, es el PSOE, es un gobierno liderado por los socialistas en España y también en Euskadi", ha añadido. Sánchez ha asegurado que, si este es un "problema de país", se necesita "una alianza de país, ayuntamientos, diputaciones forales, el gobierno de Euskadi y el gobierno de España. "A partir del 22 de abril, contigo como lehendakari, vamos a hacer de la vivienda también el principal objetivo de las administraciones vascas y de la Administración General del Estado. Eso es lo que vamos a hacer, situar como hemos hecho siempre a la ciudadanía en el centro de nuestras preocupaciones y de nuestras ocupaciones", ha agregado. EUSKADI En su discurso, Sánchez ha destacado que es un "honor" venir a Euskadi y compartir momentos con la militancia del PSE-EE porque el socialismo español "ha visto a esta tierra y a los socialistas como un partido grande, un partido grande en valores". "Un partido grande en compromiso y en ejemplo y un partido ganador, un partido que llevó a Patxi López a la Lehendakartiza, que hizo que el pasado 23 de julio ganáramos las elecciones en Euskadi y que el próximo 21 de abril vamos a hacer que Eneko Andueza sea el próximo Lehendakari que necesite a Euskadi. Él lo ha dicho, Euskadi no se entendería sin el aporte, la participación, el compromiso y el ejemplo de los socialistas", ha subrayado. El presidente del Gobierno ha indicado que "no hubiera sido posible la paz" como "no es posible una Euskadi que prospera, que progresa en convivencia y en estabilidad sin el aporte y el compromiso de los socialistas vascos". Por ello, se ha dirigido a todos aquellos votantes que el pasado 23 de julio votaron "socialista",- que, "por cierto, muchas gracias, porque nos librásteis de un gobierno de Feijóo con Abascal"- para que concentren el voto en Eneko Andueza y el PSE-EE "para hacer de Euskadi una tierra que progresa en convivencia y en estabilidad". Pedro Sánchez ha subrayado que queda una semana de campaña electoral en Euskadi y ha indicado que "está todo por hacer". "Podemos ganar las elecciones, como las ganamos cuando ganó Patxi López y también el pasado 23 de julio y lo vamos a volver a hacer el próximo 21 de abril, votando a quien decide". El presidente del Gobierno ha señalado que lo que se decide en Euskadi es "muy importante para los próximos cuatro años de esta noble y querida tierra". "Se decide el progreso, se decide la estabilidad y se decide la convivencia y esos tres elementos solamente tienen un candidato y unas siglas, Eneko Andueza y el PSE-EE", ha indicado. El secretario general del PSOE ha asegurado que es un "orgullo" participar en la campaña electoral del PSE-EE y apoyar "a un gran candidato como Eneko Andueza porque "sois un partido grande y un partido ganador". "Y eso es lo que se va a volver a ver el próximo 21 de abril. ¡A por ello, compañeros!", ha concluido.