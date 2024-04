Errejón advierte que está en juego si sanidad, trabajo o vivienda son "un derecho para todos o un privilegio"

El portavoz de Sumar en el Congreso, Iñigo Errejón, ha advertido en un acto electoral en San Sebastián que "toda la decisión en estas elecciones es si las cuestiones fundamentales que necesitamos para vivir: el tiempo, la sanidad, el trabajo o la vivienda, son un derecho para todos o un privilegio", para añadir que Sumar es "garantía de derechos". "Hay nuevas mayorías y nuevas condiciones en Euskadi, un tiempo nuevo que requiere de caras nuevas y políticas nuevas", ha manifestado. En su intervención, ha criticado que el PNV únicamente quiere seguir gobernando en Euskadi porque "cree que las instituciones son suyas" y el PSE-EE ha cometido el "error histórico de vincular su futuro" a la formación jeltzale, mientras que su coalición es "la única garantía de derechos". Además, ha pedido a los votantes vascos que "den una lección" el próximo día 21 en las urnas de que "las cosas se pueden hacer de otra forma, que se pueden hacer bien". El dirigente de izquierda ha participado este viernes por la tarde en un acto electoral de Sumar en el barrio de Larratxo de San Sebastián, junto a la candidata a Lehendakari de Sumar, Alba García, la portavoz de feminismos de Sumar, Elizabeth Duval, el cabeza de lista por Gipuzkoa Andeka Larrea, la concejala de Ezker Anitza-IU en la capital guipuzcoana, Arantza González, y la candidata por Gipuzkoa de Berdeak EQUO, Monika Monteagudo. Iñigo Errejón ha señalado que estas elecciones vascas llegan "en un contexto muy complicado en toda Europa, con un avance preocupante, terrible, de las fuerzas reaccionarias, las que dicen que ante las dificultades tienes que pisar al que lo tiene más difícil" y que "de ésta salimos compitiendo con el vecino". Además, ha advertido de que "no se defienden las posiciones exclusivamente saliendo a empatar, en el inmovilismo, en el bucle y conteniendo al adversario, sino con audacia y compromiso con la palabra dada, con la audacia para avanzar en el reparto de la riqueza". "Muchos pueblos en el Estado queremos que nos déis una lección de que las cosas se pueden hacer de otra manera, que se pueden hace bien", ha señalado en alusión a los comicios al Parlamento vasco del 21 de abril. Errejón ha apostado por "repartir la productividad en tiempo de vida". "Ya esta bien que la salud, dormir bien, el tiempo sea un privilegio de los ricos", ha defendido. "Os pedimos que demostréis que las cosas se pueden hacer bien y en beneficio de la mayoría social, que sirváis de faro", ha insistido a los votantes vascos. Por otro lado, ha confesado que "la coalición con los socialistas no es siempre fácil", porque "la diferencia está en que nosotros sabemos para qué nos han votado". "Ayer la ministra de Vivienda dijo que la vivienda tiene que ser siguiendo un negocio, declaraciones más propias de un ministro del PP", ha censurado. Así, ha opinado que "la vivienda hoy es un impuesto que los propietarios cobran a los trabajadores por el alquiler, por la hipoteca, por la necesidad de tener un techo", a lo que ha añadido que "fomentando la mercantilización de la vivienda, no se garantiza el derecho Constitucional de un techo para todos". "Ya está bien de abusos en el mercado inmobiliario, de maltrato, de hipotecas no para de subir, de jóvenes que no se pueden emancipar, de tener que hacer una mudanza cada año", ha incidido. Además, ha señalado que el Gobierno vasco de PNV y PSE-EE ha sido "una fábrica de excusas" para resolver el problema de la vivienda. "Los que se benefician con el abuso de la vivienda ya tienen muchos partidos. Nosotros somos el partido de la gente que para vivir depende de su fuerza de trabajo", ha incidido. Además, ha defendido que "Sumar ha hecho los deberes, quienes no lo han hecho son el PNV y el PSE". "RECUPERAR TIEMPO" Por su parte, Alba García ha señalado que la gente necesita "recuperar" su tiempo y "tener vida más allá del trabajo". A su juicio, "Euskadi puede y debe estar a la vanguardia de esta conquista". Además, ha asegurado que lo conseguirán si gobiernan en Euskadi, "como hacemos siempre las cosas, dialogando". "Sentándonos a dialogar con sindicatos y empresarios, con mano tendida y firmeza", ha aseverado. La candidata de Sumar ha dicho que no van a "ceder a la desesperanza y al miedo, que alimentan monstruos", porque "podemos crear el futuro con el que soñamos". "Somos garantía de cambio, somos garantía de hacer las cosas de otra manera", ha incidido. Por su lado, Duval ha defendido la semana laboral de 4 días, de 32 horas e "imponer unos estándares mínimos decentes" a la patronal. Además, ha subrayado que "en Euskadi la valentía, las reformas, la voluntad de transformación tiene un nombre, Alba García, pasa por votar a Sumar, para garantizar que no haya siempre un Gobierno de los mismos, del PNV, con la complicidad del PSE, que entierre la Ley de Vivienda en un cajón" y que quieren "cambiarlo todo para que nada cambie". Asimismo, Larrea ha mostrado el compromiso de Sumar por desarrollar políticas "progresistas" en Euskadi como en el Estado. "Ese es nuestro currículum", ha señalado. "PSE Y PNV ahora tienen en los bolsillos, carpetas para los debates, cientos de ideas, miles de planes, cientos de millones que les caen para Osakidetza, cuando llevan años gestionando", ha apuntado.