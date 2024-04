Cs reta a PSC, Comuns y Vox a que prometan por escrito "no pactar con el separatismo"

El jefe de campaña de Cs para las elecciones catalanas, Jordi Cañas, ha presentado un manifiesto del partido que reta a PSC, PP, Comuns y Vox a que se comprometan por escrito a "no pactar con el separatismo" para gobernar en la Generalitat tras los comicios. "Si no firman el documento es porque sus intereses particulares son contrarios al de los catalanes", ha dicho durante un acto ante el Parlament, informa el partido en un comunicado. El partido ha enviado el manifiesto 'Compromiso por la Lealtad Constitucional' a los cuatro respectivos candidatos y les ha pedido lealtad a la Constitución, sobre todo a socialistas y populares: "Basta de trampas y medias verdades del PSOE y del PP", ha dicho Cañas. El también eurodiputado ha acusado a ambos partidos de pasarse 40 años "traicionando a Cataluña con tripartitos y pactos del Majestic" y les ha dicho que estas elecciones son las más importantes de la historia reciente de Cataluña. "O paramos los planes de Puigdemont y Sánchez o la pesadilla del 'procés' volverá a empezar", ha avisado. NI EN LA GENERALITAT NI EN LA MONCLOA El manifiesto les pide no estar en gobiernos "elegidos con el apoyo activo o pasivo del separatismo" ni firmar con los independentistas ningún acuerdo de investidura o de legislatura para la Generalitat ni para la Moncloa. "El compromiso es sencillo: no se pactará con separatistas que son quienes han roto la convivencia en Cataluña y España", ha reiterado.