Podemos no concurrirá en las elecciones catalanas y culpan a los 'comunes' de hacer imposible repetir la coalición

Podemos no concurrirá en las próximos comicios catalanes del próximo 12 de mayo y han reprochado a los 'comunes' hacer imposible la reedición de la coalición electoral que habían desplegado hasta la fecha, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación morada. En este sentido, Podemos en Cataluña lanzará una consulta a la militancia del partido para ratificar la postura de no participar en esta cita electoral. De todas formas, en las filas moradas han remarcado que su decisión está tomada y es inamovible, por lo que este proceso consultivo busca que sus bases muestren su apoyo a la dirección del partido en Cataluña. El plazo para poder registrar coaliciones electorales terminaba el sábado por la mañana, pero Podemos ha considerado que los 'comunes' ya han puesto "punto y final" a su "alianza histórica" con los morados, tras haber concurrido juntos al resto de citas previas con las urnas. Con ello, se rompe la confluencia entre ambas formaciones que se había gestado desde las elecciones generales de 2015, con la denominación 'En Comú Podem', y que se había mantenido de forma estable hasta la fecha. Las citadas fuentes del partido morado han sostenido que su hasta ahora aliado catalán muestra su negativa a una candidatura conjunta ante el adelanto electoral, que según subrayan se precipitó tras el rechazo de los 'comunes' al proyecto de presupuestos autonómicos de la Generalitat, liderada por ERC. En este sentido, desde Podemos han agregado que ante las elecciones Podem, la formación a nivel autonómico, apostó por explorar los "mejores acuerdos" posibles para garantizar un nuevo Govern "nítidamente" de izquierdas. En este escenario su prioridad era intentar lograr un pacto con los 'comunes' con vistas a volver a concurrir en coalición, pero en Podemos lamentan que la actitud de su hasta ahora socio catalán lo hace "imposible". Por su parte, recientemente desde la formación catalana liderada por Ada Colau expresaban que seguían con la puerta abierta en materia de alianzas con Podemos, aunque dejaban claro que la opción de coalición era complicada, sobre todo tras la ruptura con Sumar y su decisión de ir en solitario a las elecciones europeas. DIVIDIR EL VOTO EN LA IZQUIERDA SOLO FAVORECE A LA DERECHA De esta forma, la formación morada ha concluido que el "apretado" calendario electoral les lleva a tomar la determinación de no concurrir al proceso con las urnas en Cataluña bajo cualquier fórmula electoral. Es decir, descarta tanto la posibilidad de buscar acuerdos con la izquierda independentistas e incluso presentarse en solitario. Por su parte, desde la dirección autonómica de Podemos han defendido que renuncian a ir a las elecciones catalanas por "responsabilidad" para no disgregar el voto de la izquierda. La consulta a la militancia morada en Cataluña se ha abierto este miércoles y cerrará el viernes, y las mismas fuentes han lamentado que los 'comunes' les hayan dicho que no querían ir con ellos en coalición por una "falta de confianza". En un comunicado a su militancia, la ejecutiva de Podemos explica que ha escogido esta vía para "no colaborar en la fragmentación de la izquierda, ya que eso solo beneficia a la derecha y la extrema derecha". SE VOLCARÁN EN LAS EUROPEAS A su vez, en dicho escrito reconoce que han tenido "poco tiempo para reforzar y estructurar" el partido de cara a unas elecciones catalanas y a las europeas, y aseguran que no es viable concurrir en Cataluña y centrarse en los comicios europeos. Finalmente, Podemos proclama que seguirá trabajando para lograr "el mejor de los resultados en futuras convocatorias electorales", así como para conseguir una organización "fuerte que aporte capacidad de transformación y de construir gobiernos estables, feministas, ecologistas y con una apuesta decidida por lo público". De esta forma, el partido que lidera Ione Belarra se centrará en este ciclo electoral en las elecciones vascas y en las europeas del próximo 9 de junio, comicios estos últimos a los que acude con la exministra de Igualdad, Irene Montero, como candidata. RUPTURA CON SUMAR: DE ALIADOS A RIVALES ELECTORALES Precisamente las elecciones europeas son la apuesta del partido para rearmarse, dado que quedaron relegados como fuerza hegemónica en el espacio a la izquierda del PSOE con la irrupción de Sumar en las elecciones generales, cuando fueron en coalición. Y es que tras meses de choques con la formación que lidera Yolanda Díaz, los morados a finales del año pasado rompieron con Sumar y dejaron el grupo en el Congreso para pasarse al Mixto. Por ejemplo, en las últimas elecciones gallegas ambos partidos compitieron electoralmente (ninguno obtuvo representación) y volverán a medirse tanto en los comicios vascos como en los europeos.