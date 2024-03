El Congreso, sin apoyo del Gobierno, insta a explorar que los abogados y procuradores de mutualidad puedan pasar al RETA

El Pleno del Congreso ha aprobado este juevs, sin apoyo de los partidos del Gobierno de coalición, una moción del PP instando al Ejecutivo a mejorar la jubilación a los abogados y procuradores que durante años estuvieron obligados a acogerse a la mutualidad de sus colegios profesionales, explorando la opción de asegurarles una pasarela de paso al Régimen de Trabajadores Autónomos (RETA). Hasta finales del pasado siglo XX, estos profesionales estaban obligados a inscribirse en las mutualidades, donde hacían aportaciones para poder recibir prestaciones sociales como la pensión de jubilación. Fue a partir de 1995 cuando se autorizó que pudieran elegir entre cotizar a la mutualidad o hacerse autónomos, pero no se les permitió trasladar al RETA el dinero aportado previamente. La iniciativa del PP, que fue defendida el martes por la diputada María Jesús Moro, ha salido adelante gracias al voto de Vox y y de socios parlamentarios del Gobierno como el PNV y Junts, ya que Sumar ha votado en contra y el PSOE ha preferido abstenerse, al igual que ERC y Bildu. En el texto aprobado, se insta al Ejecutivo a llevar a cabo una serie de actuaciones "para mejorar las condiciones de jubilación de abogados y procuradores adscritos a sus mutualidades de protección social, teniendo en cuenta la defensa de los intereses de todos los actores implicados así como del propio Sistema Nacional de la Seguridad Social". COMISIÓN DEL GOBIERNO CON LOS AFECTADOS En concreto, se emplaza al Ejecutvio a "constituir lo antes posible una comisión integrada por la representación de las Mutualidades de la Abogacía y la Procura, del Ministerio competente en materia de Seguridad Social, de los Consejos de la Abogacía y Procura y de las actuaciones y plataformas de los profesionales afectados para que analice en profundidad las distintas situaciones que concurren en los mutualistas de ambas entidades". La iniciativa, recogida por Europa Press, aconseja en particular, estudiar "la viabilidad, oportunidad y condiciones para que los llamados mutualistas alternativos puedan trasladar al RETA las cantidades cotizadas en las respectivas mutualidades profesionales, computando a efectos de devengo de pensiones y prestaciones futuras, jubilación incluida, previa ponderación de las cantidades ingresadas y de los períodos cotizados". La comisión "formulará las propuestas normativas más adecuadas y ponderadas para garantizar unas condiciones de jubilación dignas a abogados y procuradores, teniendo presente el interés económico y financiero de todos los mutualistas, el trato equitativo con el resto de autónomos y trabajadores y la sostenibilidad del sistema de seguridad social". Por último, el Congreso también insta a "estudiar y, en su caso, regular un tratamiento fiscal adecuado y no discriminatorio en la recuperación del ahorro aportado por los mutualistas alternativos", así como a "analizar una posible mejora de las condiciones de la jubilación parcial de los profesionales de la abogacía y la procura".