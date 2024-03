Espadas pide la "inmediata dimisión" del director del Patronato García Lorca que cuestionó la memoria histórica

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha exigido la "inmediata dimisión" del nuevo director del Patronato García Lorca, Antonio Membrilla, y ha puesto de relieve que este nombramiento "demuestra por enésima vez el desprecio que tiene el PP andaluz por la memoria histórica y la cultura". En un mensaje publicado en su perfil de 'X' (antes Twitter), Espadas ha tachado la designación de Membrilla como "inaceptable", en alusión a la postura expresada en 2020 por el 'popular', quien hizo referencia en una publicación en esta red social a la memoria democrática como "memez histérica", tal y como ha recogido El Plural. Membrilla pidió disculpas ante los que se hayan visto "ofendidos" o hayan "malinterpretado" el mensaje, que decidió borral de su perfil. "Bastante sufrimiento hubo en episodios tan trágicos como la Guerra Civil para no honrar la memoria de todos los que murieron", explicó el también portavoz del PP en el Ayuntamiento de Armilla a través de 'X', donde también señaló que es "nieto de dos abuelos que vivieron la Guerra desde bandos distintos", siendo "víctimas ambas" a las que "jamás" vio "odiar". Por su parte, el líder socialista ha reivindicado que García Lorca "forma parte de nuestro legado universal y no merece tanta indignidad y falta de respeto". "Desde el PSOE de Andalucía y de Granada exigimos la inmediata dimisión de Antonio Membrilla como director de su Patronato", ha señalado Espadas, quien también ha "invitado" a los usuarios de 'X' a unirse a una petición de firmas con el objetivo de "parar este ultraje". Además del PSOE, la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación ha exigido su "cese inmediato" como director del Patronato García Lorca tras considerar sus comentarios en redes sociales como "una burla a las víctimas del franquismo". Asimismo, la parlamentaria de "Por Andalucía" por Granada, Alejandra Durán, ha manifestado que Membrilla "no está capacitado para dirigir el Patronato" al ser "una persona que se mofa de la memoria".