PNV acusa a EH Bildu de "plegarse a la estrategia centralizadora" de la Ley de Vivienda y proponer solo "crítica"

El responsable institucional del EBB del PNV, Koldo Mediavilla, ha acusado a EH Bildu de "plegarse a la estrategia centralizadora" que representaría la ley de Vivienda y no proponer nunca "nada más que la queja y la crítica". En un artículo publicado en Deia, recogido por Europa Press, el represente jeltzale analiza el recurso ante el Tribunal Constitucional interpuesto por el Ejecutivo Vasco contra la ley de Vivienda "ante la negativa del Gobierno español de hacer una interpretación que despejara los recelos suscitados sobre una posible vulneración del marco de autogobierno vasco". Según defiende, la decisión está "avalada y promovida por los servicios jurídicos del Gabinete vasco", al tiempo que lamenta las "interpretaciones tendenciosas". "El recurso presentado fue la consecuencia lógica de una negociación sin acuerdo. Lo pretendido por la administración autonómica era que el Estado reconociera las competencias vascas y no ocupara nuestro espacio para hacer políticas propias ni para hacer prevalecer sus criterios", añade. Tal y como detalla Mediavilla, no toda la ley aprobada en el Congreso de los Diputados "chocaba" con el margen competencial de titularidad autonómica, de ahí que el recurso planteado afecte solamente a determinados artículos. Por ello, considera "paradójico" contemplar cómo ante las "clarísimas evidencias que ponen de manifiesto una flagrante invasión competencial" del Estado en el marco del Estatuto de Gernika, partidos que se declaran "soberanistas o independentistas" como EH Bildu se hayan "plegado a la estrategia centralizadora de esta normativa" y sean ellos, los repartidores de carnets abertzales, quienes carguen contra quienes velan por el marco vasco de decisión". "Su argumento, igual que el utilizado por el Gobierno español y su lenguaraz delegado cesante, es que las denominadas 'disputas competenciales' son pura filosofía, señalando que 'a la ciudadanía solo le interesa que mejoren sus condiciones de vida, sin importar qué administración toma la decisión'", sostiene. "TESIS FALSA" Para Mediavilla, se trata además de una tesis falsa porque la ley estatal "no es efectiva ni soluciona el problema". Además, critica que EH Bildu ha ido "más allá al negar las razones de autogobierno y vincular el recurso con que el PNV es un partido de derechas al que no le gusta la ley, que entiende la vivienda no como un derecho sino como una propiedad y que defiende a los grandes tenedores inmobiliarios y a los fondos buitre". "Por aclarar términos; no ha sido sólo el Gobierno Vasco quien ha recurrido la actual ley de vivienda. Lo han hecho igualmente Andalucía, Madrid, Islas Baleares y Catalunya. Allí, el recurso ha sido doble, el presentado por el Govern presidido por Aragonés y el Parlament catalán que aprobó recurrir al Tribunal Constitucional con los votos de Junts, CUP y ERC, partido que avaló la norma en las Cortes y que comparte grupo parlamentario con EH Bildu en el Senado", explica. De este modo, acusa a EH Bildu de "manipular ya que el recurso "nada tiene que ver con la supuesta dialéctica izquierda-derecha" sino que es cuestión de alineamiento con la defensa de los intereses de Euskadi. "El único partido nacionalista del Estado con representación en el Congreso que no ve una invasión competencial contra los autogobiernos de Euskadi, Catalunya y Galiza es... EH Bildu", argumenta. En este contexto, advierte que el candidato de EH Bildu a lehendakari, Pello Otxandiano, "no aporta propuesta concreta alguna" para solucionar el problema de la vivienda sino que ofrece "soluciones genéricas", con un "buenismo de bienquedas y populismo de manual". "La situación no es fácil, pero eso no significa que la política de vivienda en Euskadi sea nefasta. Euskadi lleva décadas realizando intervenciones en esta materia hasta el punto de que tiene el parque de vivienda pública más grande del Estado en proporción y el segundo en números absolutos tras Andalucía... Aglutina el 35% del todo el parque público estatal de vivienda aunque nuestro país solo representa un 5% de la población global", concreta. Por último, subraya que el camino de quienes defienden el autogobierno celosamente frente a la invasión competencial" -en relación al PNV- es "conocido", mientras que el de quienes propugnan "el cambio de ciclo político" (EH Bildu) "está por ser descubierto porque nunca han propuesto nada más que la queja y la crítica".