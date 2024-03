El PP augura que la investigación del TS a Puigdemont por terrorismo impedirá la "amnistía total" prometida por Sánchez

El PP cree que la causa abierta por el Tribunal Supremo para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont por delitos de terrorismo en 'Tsunami' podrá impedir la amnistía "total" prometida por el líder del Gobierno, Pedro Sánchez, a las formaciones independentistas. Así lo ha señalado la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, en una entrevista al programa 'Parlamento' de Radio Nacional, en la que ha añadido que Sánchez "ha mentido" al expresidente catalán. "Le prometió una amnistía total y después del auto del Supremo sabemos que no va a poder ser", ha apostillado. En concreto, la Sala de lo Penal del Supremo ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar a Puigdemont y al diputado del Parlament catalán Ruben Wagensberg por terrorismo en relación con el caso 'Tsunami Democràtic'. UN GOBIERNO CON RESPIRACIÓN ASISTIDA Al ser preguntada por si la investigación del Tribunal iba a interferir en la tramitación de la Ley de Amnistía, Muñoz ha matizado, que realmente la pregunta habría que hacérsela a los que "se reúnen en Suiza". "Está claro que el Estado de Derecho va por un lado y Pedro Sánchez va por otro, tendremos que ver hasta dónde es capaz de llegar --Sánchez-- para mantenerse en el poder con este Gobierno que tiene con respiración asistida", ha agregado. EL SUPREMO MERECE MÁS RESPETO QUE PUIGDEMONT También le han preguntado que si desde su formación mantienen que juzgar a Puigdemont por terrorismo no tiene recorrido, como reconocieron fuentes de su partido durante la campaña gallega ante numerosos periodistas en un encuentro informal. Muñoz ha descartado que desde su partido se reconociera ese extremo y ha defendido que las cuestiones jurídicas tienen que decidirlas los jueces, no los políticos. Por lo tanto, sostiene que el PP lo que hace es "respetar" las resoluciones y las decisiones judiciales sin "atacar" al poder judicial cuando no dicen lo que ellos quieren. Señalando además, que eso es lo que "les diferencia del PSOE". "Hay que dejar trabajar a los que saben y cuando casi el 80% de los fiscales en la sala del Tribunal Supremo dicen algo, pues me refiere más respeto que lo que pueda decir el señor Puigdemont", ha concluido.