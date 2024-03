La alfombra roja de Málaga celebra que cada vez haya más mujeres en el cine

Málaga, 1 mar (EFE).- Entre cámaras, vítores y centenares de admiradores, el Festival de Málaga ha desplegado este viernes su alfombra roja para dar comienzo a su vigesimoséptima edición en la que, durante el tradicional paseíllo previo a la gala de inauguración, las estrellas del séptimo arte han celebrado que cada vez haya más mujeres en la industria cinematográfica y que el cine español esté atravesado "un gran momento".

Así lo ha señalado a EFE frente a las puertas del Teatro Cervantes el actor Fernando Guillén Cuervo, quien ha afirmado que es necesario que las mujeres cuenten con su propia voz las historias.

Según Fernando Guillén Cuervo, que ha elogiado que también haya cada vez un mayor número de directores noveles "impresionantes", aún queda "mucho por hacer" para continuar con la incorporación de mujeres a la creación cinematográfica.

Vestida con sus mejores galas, la actriz María León ha comentado en ese sentido que "poco a poco" se está haciendo un cine con perspectiva femenina: "Estamos en ello, pero no es una lucha ni una guerra. Simplemente es un camino que hay que recorrer", ha aseverado.

Otras de las primeras en pasar por la alfombra han sido las actrices Macarena Gómez y Vanesa Romero, para quienes el cine español está atravesando "un buen momento".

Uno de los instantes más esperados ha sido la llegada de la veterana actriz Lola Herrera, que recibirá en la gala de inauguración el premio Biznaga Ciudad del Paraíso por su amplia y exitosa carrera cinematográfica, televisiva y teatral.

La actriz se ha mostrado muy agradecida por recibir este galardón y ha aprovechado para subrayar la importancia que tiene seguir defendiendo el papel de la mujer tanto desde el cine y el teatro como desde todos los ámbitos.

"Hay que seguir reivindicando a la mujer en todos los campos, en todos los campos. En los campos de dirección, de escribir, de guionistas, de todo. Y también de la mujer que está en su casa. Hay que reivindicar a todas", ha manifestado a EFE.

Haciendo gala de su modestia, tras ser preguntada sobre si es consciente de que es "una leyenda" y un "referente", ha respondido que ella "no es importante", sino que es "una señora que está haciendo lo que le gusta".

Vitoreados por el numeroso público, en su mayoría gente joven a la caza de 'selfies', dos de los conductores de la gala, La Dani y Omar Banana, se han mostrado algo nerviosos.

“Estamos con ganas, con nervios… Va a ser muy bonito en realidad”, ha declarado Banana, que ha celebrado que cada vez haya más producciones españolas independientes y que tenga cabida gente de todos los colectivos.

Además de actores, actrices y demás estrellas del cine, también han recorrido la alfombra roja la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Tras celebrar la carrera de Lola Herrera, Díaz ha apostado por conseguir que la precariedad "salga del mundo del trabajo cultural".

Respecto a movimientos como el 'Me too' en la industria del cine ha afirmado que se debe "alzar la voz", denunciarlo "también hacia el Gobierno" y acompañar a las víctimas "de cualquier violencia".

Preguntada sobre la incorporación de las mujeres creadoras a la industria del cine, ha subrayado que "no hay marcha atrás": "Se acabó. Ya no hay un paso atrás y no podemos prescindir del talento de las mujeres en la cultura, en el cine, en todos los lugares".

Por su parte, Urtasun ha recordado que el 30 % de los proyectos presentados en el Festival de Málaga son óperas primas, lo que significa que, a su juicio, España tiene "una cantera espectacular de jóvenes cineastas que trabajan".

Salvador Simó, director de 'Dragonkeeper' -la película de animación que abre el Festival de Cine de Málaga-, Carlos Bardem, Andrea Compton, Pablo Puyol, Almudena Cid o José Corbacho son otras de las celebridades que han ido desfilando por la alfombra roja del festival hasta que a las 20:00 horas ha comenzado la gala oficial de apertura. EFE

