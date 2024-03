El PP exige la dimisión inmediata de Armengol al ser colaboradora de "una presunta estafa" con mascarillas en Baleares

El PP ha exigido este jueves la dimisión inmediata de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, después de que la investigación en el llamado 'caso Koldo' relativo a la trama de mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia señale, según los 'populares', que el Gobierno autonómico de Baleares que ella presidió "fue conocedor y colaborador activo de una presunta estafa", han señalado fuentes del partido. Según el PP, Armengol "aceptó y pagó material sanitario defectuoso, aun sabiendo que no protegía de la Covid y que ponía en riesgo la vida de quienes lo usaban". Es más, ha dicho que lo abonó con fondos europeos "pese a estar prohibido" y "lo almacenó pese a que era inservible". "Y el día en que abandonaba la Presidencia de Baleares pidió la devolución del dinero para intentar protegerse políticamente", han denunciado fuentes 'populares', después de que estos días se haya conocido que la Fiscalía Anticorrupción envió a la Fiscalía Europea contratos del 'caso Koldo' con Baleares y Canarias pagados con fondos europeos. CREE QUE SU SITUACIÓN ES "INSOSTENIBLE" El PP considera que "'la señora', como aparece citada en la investigación por parte de los activos de la trama, lo hizo habiendo podido quebrantar la Ley de contratos según la Guardia Civil, y en este momento su actuación está siendo investigada por la Fiscalía europea", han agregado fuentes del PP. El partido de Alberto Nuñez Feijóo considera que la situación de la presidenta del Congreso es absolutamente insostenible". "La tercera autoridad del Estado no puede estar bajo sospecha y debe irse para preservar el decoro de la institución que preside", añaden los 'populares'. Por todo ello, el PP reclama su dimisión inmediata porque no puede representar al pueblo balear quien ha generado "un perjuicio económico a sabiendas" a los ciudadanos de su CCAA. "Debe dimitir como diputada por un quebranto para las arcas públicas y una estafa, según palabras de su compañero José Luis Ábalos", añaden las mismas fuentes. El PP se ha referido así a las palabras de Ábalos, quien este jueves en una entrevista estableció diferencias entre los contratos de mascarillas firmados desde su departamento y los del gobierno autonómico de Baleares durante la etapa de Armengol. A su juicio, lo que ocurrió en esta comunidad fue "estafa" por parte de la empresa y conllevó un "quebranto de las arcas públicas". AYUSO YA PIDIÓ ESTE JUEVES SU DIMISIÓN Además de responsabilidades políticas, el PP ya avisa que analizará también las responsabilidades que pueda haber a nivel jurídico, al tiempo que se compromete a "perseguir la corrupción del PSOE con toda la intensidad posible", han señalado fuentes de la cúpula del partido. Este jueves, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya reclamó la dimisión de la presidenta del Congreso alegando que bajo su gestión como presidenta del Gobierno balear "se tiraron cuatro millones de euros a la basura en compras de material sanitario" y "hubo un intento de estafa a la UE".