Lobato limita a Ábalos responsabilidad política del 'caso Koldo' y pide a PP "rigurosidad y madurez" en su oposición

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha limitado este jueves la responsabilidad del conocido como 'caso Koldo' al exministro de Transportes José Luis Ábalos y ha exigido al Partido Popular "responsabilidad y madurez" en su labor de oposición. Lo ha hecho en una entrevista 'RNE', recogida por Europa Press, en la que es su primera valoración desde que el exsecretario de organización de los socialistas no entregase su acta en el Congreso --como le había requerido la Ejecutiva Federal-- y en su lugar pasase al Grupo Mixto. "Es el responsable clarísimo", ha incidido Lobato apuntando a Ábalos como la persona que nombró al protagonista de esta presunta trama de corrupción en la compraventa de material sanitario durante la pandemia. Es por ello que ha censurado al PP y a su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, quien sostuvo ayer en la primera sesión de control en la Cámara Baja tras el estallido del caso, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, conocía los hechos desde hace años. Al respeto, ha pedido un "mínimo de madurez política" a los 'populares', en su crítica "que puede ser dura", pero entiende que no puede incluir mentiras --como le adjudica a Feijóo-- porque "hace mal a la democracia". "¿Cómo puede decir en sede parlamentaria una cosa que además, por cierto, es objeto de delito lo que está diciendo, por lo tanto podría ser una injuria, una calumnia? Lo dice en sede parlamentaria y ahí no tiene responsabilidad penal", ha proseguido Lobato, quien ha contrapuesto la "exageración constante" de los 'populares' con la actitud de los socialistas ante la corrupción. Cree, de hecho, que asumir las responsabilidades con "tranquilidad y con convicción" es lo que hace "fuerte al PSOE" tras una "primera reacción de cabreo monumental". "A mi más que defender al PSOE, lo que me preocupa es que haya gente que vuelva a pensar que todos somos iguales y eso es mentira", ha lanzado. Al hilo, ha negado que desde la formación están "preocupado" por lo que Ábalos pueda decir en las próximas horas en la rueda de entrevistas que está concediendo tras pasar al grupo mixto. "Está muy tranquilo porque tiene las convicciones muy claras", ha recalcado el secretario general de los socialistas. "LOS SOCIALISTAS TIENEN SU PROPIO LISTÓN" Asimismo, preguntado por si otros casos de comisiones en compra de material sanitario deberían haber tenido las mismas consecuencias políticas, ha recalcado que los socialistas tiene "su propio listón" y que sus decisiones no se basan en "lo que haga el PP". Insistido por el contrato de compraventa de material sanitario adjudicado al hermano de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado que ellos hicieron el camino judicial necesario pero que "el análisis" del PSOE "no debe ir por ahí", sino en la "ejemplaridad" con su toma de decisiones, como cree que se hizo al requerir a Ábalos su acta por las responsabilidades políticas por el nombramiento del asesor detenido. Posteriormente, en una entrevista en Cope, recogida por Europa Press, ha apuntado que no entiende "y termina de compartir" la actitud de Ábalos al pasar al grupo mixto. Entiende que en política hay momentos complejos que "exigen sacrificios personales" en pos del "listón" de la formación. "Debería de haber actuado de otra manera", ha añadido a renglón seguido para añadir que Ábalos es un "animal político" que pasó por ser el secretario de organización en la Ejecutiva nacional y cree que tendría que "haber dado ejemplo".