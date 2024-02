Errejón se muestra optimista sobre un acuerdo para la amnistía y no le consta una posible prórroga del plazo de la ley

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, se ha mostrado "razonablemente optimista" sobre la aprobación de la Ley de Amnistía y ha remarcado que no le consta que se vaya a prorrogar la tramitación de la proposición de ley, cuyo plazo acaba el próximo día 7 de marzo. "Tenemos razones para ser razonablemente optimistas. Digo razonablemente porque en esta legislatura... todo hay que ponerlo con una cierta prudencia (...) Creemos que va a salir adelante y creemos que sobre todo nadie puede responder a la pregunta de cuál es la alternativa en términos democráticos, en términos de estabilidad política y en términos de entendimiento entre Cataluña y España", ha manifestado en declaraciones a los medios en los pasillo del Congreso. Por tanto, ha lanzado un llamamiento a todas las fuerzas políticas que apoyan la amnistía a tener "responsabilidad", "sentido común" y "pragmatismo" para conseguir un "gran acuerdo", dado que en la Comisión de Justicia se está "trabajando bien2 y con "ausencia de ruido" "Estamos frente a una oportunidad histórica y las oportunidades históricas no se pueden tirar a la basura, hay que aprovecharlas", ha enfatizado el portavoz de Sumar. Respecto a la posibilidad de que pueda prorrogarse los trabajos en comisión más allá del día 7 de marzo, Errejón ha desgranado que la cuestión de plazos es más bien técnica y que a él no le consta esa opción, aunque ha precisado que no es miembro de la Comisión de Justicia. Ayer, su compañero de bancada y portavoz en este órgano parlamentario, Enrique Santiago, dijo a la pregunta sobre si podría extenderse ese plazo que "podría ser". Finalmente, Errejón ha señalado que Sumar "no quiere que nadie pueda entrar en prisión por haber participado en un referéndum o en una protesta", y que el canal para mejorar las relaciones con Cataluña es el diálogo y el entendimiento, no el Código Penal. También ha destacado que la amnistía dará "estabilidad" a una legislatura, en la que se necesita medidas para "redistribuir la riqueza o combatir el cambio climático".